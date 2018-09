Comença la lliga contra el Vista Alegre

Acaba la pretemporada. Acaben els assajos. Arriba una nova època, la de l’Andorra de Richard Imbernón. Una nova banqueta amb l’objectiu de marcar una nova època. I tot passa pel primer partit, el d’avui, a la Borda Mateu, a les 16.00 hores. L’Andorra s’enfronta a la U. D. Vista Alegre amb sis baixes, entre elles, dues de preocupants, les d’Emili i Àlex Sánchez.

Amb el primer objectiu marcat, la permanència, Imbernón no vol sorpreses. Ha arribat el moment: «Estem molt il·lusionats, personalment ho afronto també amb incertesa, tenim ganes de retrobar-nos amb el futbol de competició i estrenar una nova etapa».

«Tenim ganes de començar bé, un bon resultat ens pot ajudar, però tampoc seria dramàtic si no fos així», assegurava. «Els jugadors saben que estem davant d’un procés llarg en el temps i que els resultats han d’arribar tard o d’hora, però començar sempre és important, hem de ser pacients», recordava.

En aquest sentit, va considerar ahir que està encantat «amb els entrenaments i el compromís de la gent, de les ganes de millorar de tota la plantilla». «Al mig de camp, on donem més importància, hi ha moviments molt complicats que volem que es facin bé i quan no surten, tot l’equip es veu afectat, hem d’acabar de polir-ho i anar afegint moltes coses», assenyalava. «Pel que fa a l’estratègia estem molt verds i de jugades a pilotes aturades», afegia. «Anem pel bon camí, el Vista Alegre serà un bon examen per a nosaltres», concloïa.