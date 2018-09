La rotonda del Punt de Trobada haurà d'esperar

Des que es va eliminar el gir a l'esquerra que donava entrada i sortida al Punt de Trobada, els treballadors i la direcció del centre comercial han estat en peu de guerra reclamant la construcció d'una rotonda davant de l'establiment. El Govern va acabar la construcció de la rotonda de la Riverola el 2016, i en aquell moment va donar per acabat el sistema de rotondes de la carretera general 1 entre la població de Sant Julià de Lòria i la frontera hispanoandorrana. En aquest sistema hi ha la rotonda de Fontaneda, la d'Aubinyà, la de la Riverola, la de la depuradora i la situada metres abans de la frontera. Cadascuna d'aquestes rotondes estan situades a menys de dos quilòmetres entre elles i ha permès que hi hagi un doble carril continu tant de pujada com de baixada des del poble lauredià fins a la frontera. "Aquesta distància es considera raonable perquè els vehicles que vulguin canviar de sentit vagin fins a la rotonda següent i alhora és similar a la situació dels països veïns", assegura a l'ANA Manuel Riera, director d'Ordenament Territorial.

Els usuaris i treballadors del centre comercial van començar una campanya que va acabar en una recollida de firmes per protestar perquè en sortir han d'anar a girar a la rotonda de la depuradora per tornar al centre del país i "sovint hi ha cues de pujada i de baixada. Això fa que no puguis anar a dinar a casa i estiguem aquí tot el dia", explicaven a finals de juliol a l'ANA les portaveus. Les cues han provocat problemes a l'interior del recinte, especialment per sortir de l'aparcament i per això van començar les mobilitzacions i les reunions amb Govern, el comú lauredià, el Raonador del Ciutadà i fins i tot amb l'ambaixada espanyola i el consolat portuguès. L'executiu va cedir a les demandes i va millorar unes freqüències d'autobús que segons els treballadors són insuficients. A més, van aconseguir la promesa de construcció d'una rotonda a l'alçada de la borda Sabater, 100 metres més a baix del recinte del Punt de Trobada.

Aquesta rotonda no solucionarà els problemes, segons Marta Llamas i Ana Gómez, portaveus del Punt de Trobada, que no entenen per què es pot fer a la Borda Sabater i no davant de l'establiment. Segons el director d'Ordenament Territorial no es pot fer davant el centre comercial per dos motius: "El primer és un problema de concepte, perquè totes les rotondes que fa el Govern a les carreteres generals tenen una funció de connexió viària actual o futura amb carrers o carreteres públiques, mai es pot fer una inversió pública que beneficiï únicament un establiment comercial privat". El segon motiu que eximeix és que no és viable perquè "no hi cap". Els límits d'edificació de la carretera davant del Punt de Trobada estan consolidats i "no es pot eixamplar la carretera per fer una rotonda suficientment gran per absorbir la intensitat del trànsit i que compleixi les mesures de seguretat", conclou Riera.

La rotonda que es planteja a l'altura de la Borda Sabater no es farà el 2019, malgrat que durant aquest exercici se n'estudiarà la viabilitat. "El Govern fa temps que té al cap una operació a llarg termini per planificar aquesta rotonda i donar connexió futura als terrenys que estan a l'altra banda del riu, que tenen molt potencial urbanístic i poden arribar a ser susceptibles d'acollir el gran centre logístic de mercaderies d'entrada a Andorra, o un altre ús urbanístic d'extensió considerable", assegura Riera. Aquesta idea sempre s'havia considerat a llarg termini però les demandes dels treballadors i de la direcció va induir l'executiu a analitzar-ne la conveniència i accelerar-ne els estudis previs.

Aquesta construcció estaria a uns 100 metres del Punt de Trobada i permetria fer el canvi de sentit gairebé un quilòmetre abans que en la disposició actual. "Des del punt de vista de la congestió viària, aquesta rotonda afavoriria el moviment més greu que es considera, el canvi de sentit en direcció nord; i a la vegada pot arribar a ser un element important cap a uns terrenys que poden jugar un paper important logístic a escala nacional", assegura el director d'Ordenament Territorial. Si en els mesos vinents es conclou la seva viabilitat, caldrà que el Govern aprovi la modificació del Pla Sectorial de Noves Infraestructures Viàries, que ha de comptar amb el beneplàcit del Comú de Sant Julià de Lòria. Posteriorment, i de cara a l'execució, s'hauria de convenir amb els propietaris afectats, per la sessió dels terrenys, i per últim disposar dels crèdits pressupostaris suficients en els anys vinents.