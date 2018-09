Nou detinguts per pretendre passar tabac per la muntanya

La lluita conjunta entre el Cos de Policia i el Cos de Duana contra el contraban de tabac segueix el seu curs i ahir al matí es va fer públic que el passat dijous, 30 d’agost, es van poder incautar 6.150 paquets de tabac, per un valor de 21.402 euros, al poble de Juberri, a Sant Julià de Lòria. En l’operació es van detenir nou persones no residents, d’entre 19 i 48 anys, i es van controlar a dos menors d’edat. A tots ells se’ls acusa d’un presumpte delicte contra l’ordre socieconòmic (contraban de tabac) i un altre contra l’ordre públic (associació il·lícita).

Modus operandi

Segons fonts policials, els detinguts es dedicaven a adquirir petites quantitats de tabac en comerços del Pas de la Casa i, posteriorment, les traslladaven a tres vehicles que tenien estacionats a diferents punts de la mateixa vila. El tabac incautat, estava guardat en tres grans motxilles esportives, amb la intenció de transportar-lo a través de la muntanya. Entre els detinguts hi ha tres persones que tenien la missió de tornar els vehicles fins al punt convingut per recollir els vull traginers i els cartrons que aquests duien a les motxilles. Degut a la intensificiació dels controls policials i duaners francoandorrans, els detinguts havien decidit passar els fardells a peu pels passos de muntanya amb Espanya.



A més del tabac, en la mateixa operació la Policia va confiscar els tres vehicles de matrícula francesa, diversa documentació rellevant per a la investigació però de la qual no han transcendit detalls, i 4.190 euros en efectiu. L’endemà dels fets, divendres passat, els nou detinguts adults es van posar a disposició judicial, mentre que els dos menors es van posar a disposició del Centre d’Acolliment d’Infants. Tot sembla indicar que els menors serien familiars d’algun dels detinguts i tindrien funcions actives dins el grup.



Les mateixes fonts policials van explicar que degut al nombre de persones implicades i al nombre de vehicles que s’utilitzaven, es va haver de preparar un dispositiu especial amb set policies i tres duaners. Només la setmana passada diversos efectius de la Policia i la Duana van realitzar tres operacions conjuntes i van detenir 14 persones. A totes elles se les acusa de delictes contra l’ordre socieconòmic i l’ordre públic, amb un total de 11.740 paquets de tabac que equivalen a un valor de 39.581 euros.

Investigació oberta

L’última operació encara continua oberta, ja que la Policia no descarta que els nou detinguts del dijous 30 i la resta de la setmana passada formin part del mateix grup criminal. Pel que sembla, tots ells són albanesos i kosovars de la regió de Tolosa.



A més, cal recordar la detenció del passat 22 d’agost per part de la policia francesa de nou persones de nacionalitat albanesa, que duien 700 cartrons de tabac a Tolosa, provinents d’Andorra. El modus operandi d’aquests traficants era molt similar i consistia a evitar topar-se amb els funcionaris de la duana caminant durant moltes hores per les muntanyes del Pirineu, des del Principat a França. Allà, els seus còmplices els esperaven per recollir-los en cotxe i portar-los fins a Tolosa.