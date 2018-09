La comunitat sardanista vol ser patrimoni de la Unesco

El ball de la sardana vol ser patrimoni immaterial de la Unesco. Aquest va ser un dels objectius de la 31a edició de l’Aplec de la Sardana que es va celebrar el cap de setmana passat a Encamp. Des de l’organització fa temps que es treballa conjuntament amb colles catalanes i de la Catalunya Nord per coordinar una candidatura i enguany s’ha fet un pas molt important en aquesta direcció en convidar Lluís Garcia, president de l’Institut del patrimoni cultural immaterial de la Unesco. «L’hem convidat perquè fa temps que col·laborem amb agrupacions tant catalanes com franceses per aconseguir la candidatura i volíem que comprovés de primera mà la salut de la sardana en aquest Aplec», va explicar Nicole Arajol, presidenta de l’agrupació sardanista la Grandalla d’Encamp. Que Garcia visqués en primera persona l’ambient ha estat important perquè una de les primeres fases per preparar una candidatura davant la Unesco és fer un estudi i un posterior informe de la situació de la sardana a Andorra —i als altres territoris que entrin en la candidatura—, així com descriure quina antiguitat té, la vitalitat que demostra, com es transmet i quines mesures de salvaguarda s’estan prenent.



«En un futur cada comunitat sardanista haurà de demanar al seu Govern que presenti la candidatura, però la fase en què estem ara és la més important, perquè és en la qual hem de demostrar l’arrelament popular de la sardana», va recordar Garcia. Un cop es tingui aquest informe, seran els respectius governs els que hauran de presentar la candidatura, tot i que encara s’està negociant si es farà individualment o una de conjunta.



Amb tot, el bon estat de salut de la sardana ha quedat demostrat un any més en el concurs de colles sardanistes. Enguany van ser 14 colles les que van participar i segons Arajol, «cada any ve més gent i tenim més representació del jovent». Aquest va ser, segons l’ANA, el concurs més internacional dels celebrats fins ara, perquè va comptar amb la colla andorrana, una de la Catalunya Nord i com a mínim una de cadascuna de les províncies catalanes.



Cap de setmana cultural

Més enllà del concurs de colles sardanistes, la parròquia encampadana va viure altres actes culturals. El matí de dissabte va estar protagonitzat per les colles castelleres d’Andorra i dels Xiquets de Serrallo, que van donar el tret de sortida. Després de quatre rondes en què es van carregar diversos castells de sis i de set, la jornada va acabar amb un 4 de 6 format per castellers d’ambdues colles, un fet que es pot veure poques vegades a plaça i que ja és un final tradicional per l’actuació emmarcada a l’aplec.



Posteriorment es va celebrar una arrossada popular i un sopar de gala on es van concedir premis honorífics. Ahir a la tarda es va celebrar l’últim acte amb el concurs de colles improvisades.