La residència del Sant Hospital implanta el Model Centrat en la Persona

La Residència, el Centre de Dia i la Unitat Sociosanitària del Sant Hospital de la Seu d'Urgell han començat aquest any la implantació del Model d’Atenció Centrat en la Persona, que pretén aprofundir en la cura personalitzada dels usuaris d'aquests serveis, adreçats especialment a la gent gran.

Segons expliquen des de l'FSH, l'essència d'aquest nou sistema de treball és posar com objectiu central "el respecte cap a les persones, cap a la seva història de vida i els seus gustos, desitjos i preferències", per tal de "millorar la qualitat de vida de totes les persones, la qualitat de les cures i també la satisfacció de les famílies i dels mateixos treballadors", informa RàdioSeu.

Durant aquest primer any d’implementació, el Sant Hospital compta amb l'assessorament de dues professionals de referència en aquest model: Ingrid Roca, infermera del Consorci Sanitari de Catalunya, i Lourdes Bermejo, gerontòloga i una de les creadores d’aquest sistema. Amb elles s'ha començat a treballar en tres bones pràctiques: Contencions Zero, activitats socials i PIAI (Programa Individual d’Atenció Integral) mitjançant la creació de grups de treball amb professionals que hi col·laboren de manera voluntària i que són els promotors per a la implantació d’aquestes bones pràctiques en les unitats.

Des de la direcció de l'FSH han agraït als professionals de la unitat "el seu esforç" per iniciar "un camí que no sempre serà fàcil, però que amb la il·lusió i la feina dels treballadors, usuaris i famílies, de ben segur portarà moltes recompenses a tots plegats".