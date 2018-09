El PDECat vol saber els criteris del nomenament d’Àngel Ros

El Partit Demòcrata Català ha sol·licitat a la Comissió d’Assumptes Exteriors del govern espanyol la compareixença dels últims ambaixadors anomenats per l’Executiu de Pedro Sánchez per «conèixer els criteris a través dels quals han estat escollits». En seu parlamentària, el diputat de la formació catalana en el Congrés dels Diputats Jordi Xuclà ha criticat el que ha qualificat d’«arbitrarietat» del ministre d’Exteriors, Josep Borrell, perquè considera que els nomenaments «han estat guiats per motius polítics contra els criteris professionals en quant a la durada dels mandats». El PDECat s’ha referit de manera especial a l’excalde de Lleida i nou ambaixador a Andorra, Àngel Ros: «Tenim especial interès en conèixer les habilitats de l’excalde de Lleida per exercir d’ambaixador. El món de les relacions internacionals sempre li havien estat alienes i, per tant, haurà d’explicar a la Comissió quina és la seva experiència i capacitat tècnica que té per ocupar aquest càrrec», va dir Xuclà.



Ros, que la setmana passada ja va entregar les Cartes Credencials al copríncep Epíscopal i es va reunir amb Martí, encara no s’ha pronunciat respecte, tot i dir que «això és una situació que es dona cada vegada que hi ha canvis en el govern».