Grau Roig i el Pic Maià centren l’estudi del projecte d’aeroport

El projecte d’aeroport que estudia la Cambra de Comerç dins del país podria dur-se a terme específicament a la zona de Grau Roig i el Pic Maià, segons van confirmar fonts de Saetde a EL PERIÒDIC després que la setmana passada transcendís que els terrenys de Concòrdia, fronterers i tradicionalment disputats entre les parròquies d’Encamp i Canillo, es trobaven en el punt de mira del projecte aeroportuari.

De la mateixa manera que la Cambra de Comerç ja ha contactat amb el comú de Canillo –segons va admetre el cònsol major de la parròquia, Josep Mandicó, a aquest rotatiu–, també ho ha fet amb el d’Encamp. «La institució ens va exposar la idea i evidentment és un projecte que afecta el Pla d’Envalira, per això els vam dir que quan tinguessin els estudis definitius ho analitzaríem de manera conjunta», va explicar el cònsol major encampadà, Jordi Torres. Tot i manifestar que la corporació no veu inconvenient en la construcció d’un aeroport a la parròquia, Torres va especificar que «vam posar el condicionant que fos compatible amb el desenvolupament de l’estació d’esquí».

Aquest condicionant es troba lligat a la vegada a un possible acord del comú d’Encamp amb Saetde –la societat explotadora de les pistes del Pas de la Casa i Grau Roig–, que podria acabar convertint-la en gestora dels terrenys de Concòrdia. «Si es tanca l’acord amb la societat explotadora i els territoris de Concòrdia els acaba gestionant Saetde, haurem de veure si amb ells és compatible la idea de l’aeroport o no», va concloure el cònsol major a l’ANA.

Possibles ubicacions

Des de la Cambra de Comerç, es vol anar amb molta cautela i no avançar l’indret del futur aeroport fins que hagi finalitzat la primera fase de l’estudi de viabilitat, a càrrec d’una filial d’Airbus. «S’estan valorant diverses alternatives dins del territori d’Andorra», va especificar el passat divendres a aquest rotatiu el president de la institució, Miquel Armengol, sense arribar a confirmar si els terrenys de Concòrdia o altres ubicacions estan en el punt de mira. Tot i així, Armengol havia explicat a finals de maig que l’estudi encarregat a l’empresa francesa es faria sobre un terreny concret que ja tenien escollit però que no volen revelar «perquè no passi com amb l’heliport i es cremi abans d’hora». De tota manera, en aquell moment ja va assegurar que «no és un lloc conflictiu perquè no hi ha edificis, per tant, no molestarà a ningú tenint en compte que els avions que s’utilitzaran seran moderns i no fan soroll».

La zona de Grau Roig, que sona entre una de les opcions per acollir l’aeroport del Principat, ja havia estat objecte d’un estudi anterior, concretament dut a terme l’any 2007 per l’Organització Internacional de l’Aviació Civil.

Una inversió mínima de quatre milions d’euros

Les obres de l’allargament del telecadira del Pla de les Pedres fins a la zona de Bordes d’Envalira s’iniciaran abans que comenci la temporada, segons va avançar el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres. Aquesta és una de les solucions que s’han trobat en l’acord d’inversions amb Saetde. «Portem tot l’estiu negociant aquest acord i l’hem desbloquejat amb dos punts d’inversions dels quals en sortim tots beneficiats», va manifestar Torres. «Nosaltres necessitàvem que Saetde fes una sèrie d’inversions al Funicamp i ells les necessitaven en els territoris de Concòrdia», va resumir el cònsol major.

Les inversions d’Encamp se centraran a millorar la zona d’acollida del telecabina i a ampliar-ne la capacitat un 20%. En aquest sentit, Torres va explicar que els treballs del hall del Funicamp es començaran abans que s’iniciï la temporada i que les deu o onze cabines que s’afegiran arribaran en un període màxim de dos anys. Aquesta inversió sumada a la que es durà a terme a la zona del Pla de les Pedres ascendirà com a mínim fins als quatre milions d’euros i l’afrontarà Saetde en la seva totalitat. La societat explotadora de les pistes d’esquí, en contrapartida, podrà fer inversions en els terrenys de Concòrdia al llarg dels següents dos anys.