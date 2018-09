Un Andorra amb baixes inaugura la temporada amb derrota

L’FC Andorra va començar la temporada aquest dissabte amb una derrota. L’equip afrontava la primera jornada amb baixes i tot i que en tot moment va intentar aconseguir la victòria, no va poder superar a la UD Vista Alegre, que al final se’n va anar de la Borda Mateu amb un resultat d’1 a 3. El conjunt tricolor volia fer el primer pas per superar el primer objectiu de la temporada, la permanència, però no va poder ser.

Així, els visitants van tenir ocasions a la primera part i el porter Xisco es va mostrar molt encertat tot i que al minut 28 no va poder aturar a Cane, que va entrar sol a l’àrea per la banda i va fer una passada de la mort a Fran, que la va enviar al fons de la porteria. Abans de la mitja part va ser un altre cop Fran qui, a la sortida d’un córner, rematava al pal i aprofitava la jugada per anotar de nou. No obstant això, Cucu va xutar en curt abans que sonés el xiulet però el porter la va rebutjar, i, tot i això, Alàez va ser capaç de posar el peu i aconseguir el gol psicològic que feia pensar en el millor escenari possible.

A la segona part, els andorrans van sortir amb ganes de remuntar i van dominar el joc però no es van trobar amb el gol. A més, el Vista Alegre va seguir pressionant i Fran, que va estar esplèndid, va aconseguir un hat-trick aprofitant la sortida del porter tricolor fora de l’àrea. Els d’Imbernón no es van rendir i ho van seguir intentant, però finalment no es va aconseguir.