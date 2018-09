El MoraBanc perd l’amistós més emocional

El El MoraBanc Andorra va perdre aquest dissabte el primer partit de la pretemporada. Va ser un duel que va acabar amb un resultat de 77 a 75 contra el Baxi Manresa de Joan Peñarroya. Va ser un duel amb bon esperit però va tenir un joc espès, característiques habituals en aquestes èpoques de l’any.

Així mateix, va ser un duel molt emotiu perquè la banqueta rival estava dirigida per Joan Peñarroya, entrenador que durant vuit temporades va dirigir el MoraBanc.

L’equip encara ha de millorar molt i no es poden treure conclusions, s’ha de seguir treballant

Aquest partit va servir per donar unes pistes de com serà el nou MoraBanc d’Ibon Navarro i els aficionats van poder veure com serà la temporada. El conjunt del Principat seguirà apostant per una defensa de ferro i sense fissures i seguirà sent voraç en atac. No obstant això, en el partit de dissabte el que es va poder veure són uns sistemes de jocs que encara no s’havien interioritzat i que per tant, sortien una mica forçats, fet que feia reduir l’espontaneïtat i provocava imprecisió en tots els sentits.

En aquest sentit, va ser un partit amb domini manresà, en el que sempre van anar per davant. Tot i això, els tricolors sempre van seguir de prop els de Peñarroya.

«A la primera part ens ha faltat espurna, no hem corregut, podíem fer les coses millor i el joc era estàtic», comentava Navarro. «A la segona part hem estat millor, l’equip ha treballat millor i els darrers cinc minuts ens hem desconcentrat», afegia. «L’equip ha competit al màxim i ara sabem quins són els pròxims passos a seguir», remarcava. Per la seva banda, Guille Colom va destacar que «no es poden treure conclusions» i «hem de millorar moltes coses».