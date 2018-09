Ciriego i Torregosa guanyen la Copa Catalana

Pel que fa al cross-country de dissabte, en la categoria masculina, David Valero va ser el guanyador. L’arrancada de la cursa no va ser gens fàcil per al guanyador, ja que el jove Jofre Culell, de la categoria sub-23 va ser un gran contrincant. El van seguir Hugo Drechou i Catriel Soto amb més de dos segons de diferència. El ciclista andorrà en la categoria de XCO, Guy Díaz, es va emportar el 20è lloc i Kilian Folguera va ser el quart júnior. En categoria femenina, Claudia Galicia va ser la vencedora i es va emportar la Super Cup Massi i la general del campionat. A quatre segons de diferència, Noemi Moreno va ser segona i Meritxell Figueras, tercera. L’any 2019, la prova repetirà, i amb més emoció.

Vallnord ha acollit aquest cap de setmana la Copa Catalana Internacional BTT Biking Point. Ahir es va celebrar la prova de descens on Maxime Ciriego va ser el guanyador final amb una mil·lèsima de diferència de Rudy Cabirou. Isaac Perich es va emportar el tercer lloc. Va ser una competició molt ajustada. Per altra banda, en la categoria femenina, Telma Torregrosa es va emportar la victòria de la Copa Catalana, seguida de Leanne Chardonnieras amb quasi 20 segons de diferència i Ares Masip.

Per El Periòdic

