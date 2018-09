Comencen les primeres carreres de la temporada

La prova de les dues primeres va ser un gegant del Campionat de Sud-amèrica (SAC). Pallàs va ser novena amb un crono d’1,32.22, a 2,49 de la vencedora, la noruega Kajsa Vickhoff Lie, que va marcar un temps d’1,29.73, mentre que Moreno va acabar 17a, amb un temps d’1,33.47, a 3,74 de la més ràpida. Segons el tècnic de la FAE, Roger Vidosa, «ha estat una bona presa de contacte en competició per la Camina amb un gegant correcte i la novena posició». Per altra banda, «la Cande va cometre algunes errades a la primera mànega»

Aquest cap de setmana es va disputar la primera carrera de la temporada per a l’equip femení d’esquí alpí de la Federació Andorrana d’Esquí a El Colorado, Xile, amb les esquiadores nacionals Carmina Pallàs, Cande Moreno i Mimi Gutiérrez.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació