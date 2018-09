L'Escola d'Art de Sant Julià ofereix 250 places per al curs 2018-19

Els alumnes de 12 a 16 anys, de la mateixa manera que els joves i els adults, tindran total accés al taller de belles arts i oficis, on s'hi podran desenvolupar fins a sis propostes diferents, com la pintura i el gravat, el dibuix i la il·lustració, el dibuix amb model, la ceràmica i la terrissa, la talla de fusta i el tèxtil.

Els més petits, d'entre 4 i 11 anys, podran escollir entre dues opcions diferents. La primera són les classes d'arts plàstiques, que afavoreixen la creativitat a través de la curiositat i l'expressió artística; i la segona és el taller de cuina, on aprendran a menjar i cuinar de manera saludable.

L'Escola d'Art de Sant Julià de Lòria comença el nou curs oferint fins a vuit propostes diferents, tant per infants, joves i adults. L'any anterior van acollir a més de 180 alumnes i enguany ofereixen fins a 250 places. El curs 2018-2019 s'inicia el dia 17 de setembre i les inscripcions es poden fer a la mateixa escola.

