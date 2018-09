Oberta la convocatòria d'ajuts del programa Feder 2014-2020

El Govern català, a través del Departament de Presidència, ha publicat aquest dilluns al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la segona convocatòria d’ajuts del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) 2014-2020 per a projectes impulsats per entitats locals que tinguin l’objectiu d’afavorir el pas a una economia baixa en carboni i conservar i protegir el medi ambient, a més de promoure l’eficiència dels recursos.

La convocatòria està dotada amb 37 milions d’euros i va destinada a cofinançar fins a un 50 per cent els projectes de diputacions, consells comarcals i ajuntaments de més de 20.000 habitants de Catalunya, excloent l’Ajuntament de Barcelona, que gaudeix d’un conveni de col·laboració específic amb la Generalitat de Catalunya en el marc del Feder. En el cas de l'Alt Urgell, les propostes s'hauran d'impulsar de forma coordinada a través del Consell Comarcal o bé la Diputació de Lleida.

Les propostes participants no es podran haver iniciat abans de l’1 de gener del 2014 i hauran de ser executades i pagades abans del 31 de desembre de 2021. Les entitats locals que vulguin optar-hi han de presentar un pressupost amb una despesa mínima d’1 milió d’euros i màxima de 4 milions. Els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants no poden presentar més d’una sol·licitud per eix d’actuació.

Valoració

Les sol·licituds s’avaluaran en concurrència competitiva, tal com marca la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Els criteris de valoració garanteixen la transparència i la no discriminació, el respecte i la promoció dels principis transversals del programa operatiu del Feder 2014-2020. Per a la selecció de projectes es constitueixen dues comissions tècniques de valoració, una per a cadascuna dels eixos als quals fa referència la convocatòria, presidida pel secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran.

La Direcció General d’Administració Local notificarà la resolució de la convocatòria a les entitats locals interessades mitjançant la publicació a la plataforma EACAT per administracions.

Eixos 4 i 6

La nova convocatòria de subvencions del Feder fa referència als eixos 4 i 6 del programa, que són els que tenen com a objectiu l’economia sostenible i la protecció del medi ambient. L'objectiu serà promoure estratègies adients per potenciar el reequilibri i el desenvolupament del territori en àmbits com el medi natural, el patrimoni cultural amb vinculació turística, així com l’eficiència energètica.

En l’eix 4 s’emmarquen projectes de foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables; propostes per augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics; de suport a l’eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l’energia i a la reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i en les infraestructures i els serveis públics. Pel que fa a l’eix 6, s’emmarquen projectes de conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural; projectes de promoció de la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural, a més de propostes de protecció i promoció de les àrees naturals, en particular d’interès turístic.

De l’import màxim de 37 milions d’euros de la convocatòria, fins a 8,5 milions d’euros es destinaran a l’eix 4, mentre que 28,5 milions seran per a l’eix 6.

Sessions informatives

La Generalitat va realitzar el passat mes de juliol diferents sessions informatives arreu del país per presentar la convocatòria d’ajuts als representants d’ens locals. L’objectiu de les sessions ha estat explicar detalladament les bases per tal que les entitats municipals que tinguin projectes susceptibles de ser finançats ho facin amb garanties d’èxit.

Cal destacar que en la presentació, el president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Jesús Fierro, va expressar el convenciment que, com en d'altres ocasions, "hi haurà projectes potents per optar als ajuts". En aquest sentit, Fierro va subratllar la importància de les inversions aconseguides ja a través del Feder, com la implementació de la biomassa o el projecte Camina Pirineus, que aplega tots els municipis de la comarca.

Qualitat de vida

D'altra banda, l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, va avançar que el consistori urgellenc treballarà i buscarà el consens necessari per aconseguir una subvenció destinada a promoure la mobilitat sostenible a la plana de l'Urgellet. La idea vol reforçar el concepte de qualitat de vida, que es considera un important eix de treball en l'actual mandat municipal. La proposta se centrarà en donar més protagonisme a la gent i menys als vehicles, vinculant el cicloturisme amb el patrimoni natural i cultural.

Batalla va incidir en el fet que la capital alturgellenca ha apostat sempre per optar als ajuts europeus, que han fet possible projectes com el cinyell verd, l'Espai Ermengol, el programa turístic La Seu Medieval o el Camina Pirineus. "El Feder ha tingut un impacte important al municipi", assenyalava. L'alcalde de la Seu també va afegir que la proposta haurà d'estar molt ben plantejada per aconseguir una bona puntuació, "tenint en compte que es competirà amb projectes de la resta del país".