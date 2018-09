Detenen un resident per endur-se 300 euros d'un comerç d'Encamp

La policia va detenir a Encamp un home resident de 32 anys, després que un comerç de la parròquia va cursar una denúncia per un furt amb força esdevingut durant el cap de setmana passat. L'home va accedir a l'establiment emprant la força, va trencar la reixa interna de ventilació i es va emportar 300 euros de la caixa registradora.



El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 35 persones durant aquesta darrera setmana (del 27 d’agost al 2 de setembre). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (10) i altres delictes (23).



Així, el cos d'ordre ha procedit a la detenció de cinc persones per tres discussions de parella, com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. La primera es va produir a Andorra la Vella, on una dona i un home residents de 18 i 21 anys van ser detinguts després d'haver-se agredit mútuament. La segona, també a la capital, va comportar la detenció de dos homes residents de 20 i 25 anys que també es van agredir mútuament, però aquest cop a la via pública. I la tercera, també a Andorra la Vella, on un home no resident de 41 anys va ser detingut per una agressió de parella, també a la via pública.



Algunes de les detencions han acabat amb injúries, agressions i resistència envers els agents per part del detingut. Per exemple, un home resident de 26 anys amb una taxa de 1’50 g/l va refusar sotmetre's a la prova de control de tòxics i va injuriar l'agent interventor, així com un home resident de 25 anys, amb una taxa de 1’51 g/l, que va tenir unes reaccions desmesurades envers els agents en un accident de trànsit amb danys materials.



A més, un home resident de 45 anys es va encarar a les dues patrulles de policia que efectuaven un control de circulació a Canillo i els va proferir injúries i amenaces. En el moment de la detenció es va mostrar desafiant i va oferir resistència. A Andorra la Vella, un home no resident de 50 anys va ser detingut per tenir vigent una expulsió administrativa. En ser interpel·lat, va voler fugir i va haver de ser immobilitzat mentre proferia injúries a l'agent interventor. Per últim, un home resident de 45 anys va ser detingut en un bar de la capital per tenir l'entrada prohibida a l'establiment. En el moment de la detenció va tenir unes reaccions desproporcionades amb injúries, amenaces i resistència.