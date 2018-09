Trobada d'hortolans per compartir experiències

Ordino ha acollit aquest dilluns a la tarda els hortolans de totes les parròquies que participen en el projecte d'horts socials de la Fundació Julià Reig. És la tretzena trobada d'aquestes característiques (cada any a una parròquia), que s'organitza per reunir a totes les persones que tenen horts i que serveix per compartir experiències sobre com va el conreu i la collita. Tal com ha recordat la coordinadora del projecte, Esther Segura, hi ha més de 150 horts i hortolans repartits per totes les parròquies i és un projecte que gaudeix de molt bona salut, "que no té fi" perquè sempre hi ha persones que compleixen 65 anys i demanen de participar-hi. En el cas d'Ordino hi ha quinze horts i, si hi ha més demanda que oferta, es "redivideixen les parcel·les" perquè ningú se'n quedi sense, ha explicat la consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social d'Ordino, Vanessa Fenés.