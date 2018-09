Esteve s’estrena a la Copa de Sud-amèrica

L’estació de la Parva, Xile, va acollir diumenge l’eslàlom masculí de la Copa de Sud-amèrica amb Àxel Esteve a la sortida, fet que va suposar l’estrena de l’esquiador del país en aquesta temporada. Malauradament, l’andorrà no va poder finalitzar la segona mànega. Esteve va finalitzar la primera mànega 10è en una baixada on es va refer d’una caiguda. En la segona, però, en caure, ja no va poder recuperar el ritme i va quedar fora.

Per altra banda, Mireia Gutiérrez va ser quarta a l’eslàlom femení. Va ser cinquena a la primera mànega i tercera a la segona. «A la primera ha estat una mica enrere i fora de ritme, però a la segona hi ha hagut més intenció i ha fet l’esquí que sap fer, tot i que encara amb algunes errades de línia», comentava el tècnic Roger Vidosa.