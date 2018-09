41 eventuals contractats durant els mesos d’estiu

El Govern va contractar un total de 41 persones de caràcter eventual per cobrir diverses places d’agent de l’administració durant els mesos d’estiu, específicament per als Departaments de Medi Ambient i Sostenibilitat i de Promoció Cultural. Així va especificar-ho l’Executiu tot responent a la pregunta que havia efectuat el passat 20 de juliol el conseller d’UL+ILM, Josep Pintat, per conèixer la xifra exacta del personal contractat de forma temporal.

Tot i que el projecte de llei de la funció pública preveia la contractació de 35 agents de l’administració de caràcter eventual, les necessitats departamentals van fer ascendir la xifra fins als ja esmentats 41. D’aquests, 23 anaven destinats a la funció d’eventual de refugis adscrits al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat amb l’objectiu de vetllar per aquests establiments entre l’abril i l’octubre d’aquest any; tots ells amb un salari mensual de 1.017,47 euros. D’altra banda, l’Administració va destinar 18 places més a tècnics de suport del Departament de Promoció Cultural per tal de desenvolupar la tasca de guia cultural durant els mesos d’estiu i de major afluència turística. El seu sou oscil·la entre els 1.017,47 i els 1.158,86 euros. Tenint en compte les 41 places, la inversió que ha realitzat el Govern en els salaris d’aquests eventuals suma un total de 42.847,39 euros.

Gairebé un 70% més d’eventuals

Tal com es va desprendre de les dades que el Govern va publicar a mitjans d’agost arran d’una demanda del conseller d’SDP, Víctor Naudi, el nombre d’eventuals ha crescut fins a un 67% durant els dos mandats de Toni Martí: de 224 al 2011 a 373 enguany. Només en el sector de l’educació, un 32% del personal està contractat en aquest règim. A banda d’augmentar els agents temporals, però, el nombre de funcionaris s’ha arribat a incrementar en un 10% durant el mateix període, ja que han passat de 2.442 al 2011 a 2.687 en l’actualitat.