TIC i banca en línia, entre les noves activitats de la Fundació Crèdit Andorrà

La Fundació Crèdit Andorrà ja ha obert les inscripcions de la nova temporada d’iniciatives destinades a les persones majors de 60 anys, que es duran a terme a L’espai, el centre social d’activitats i formació de l’entitat. Aquestes activitats, que formen part del programa Envelliment saludable, tenen per objectiu proporcionar eines per ajudar a envellir de manera més sana i fomentar l’activitat física.

La programació inclou cursos, tallers i jornades formatives pràctiques, així com sortides i visites culturals. Entre les propostes d’aquesta temporada, hi ha diverses novetats, com un taller d’habilitats socials, un altre de noves tecnologies de la informació i la comunicació, o activitats pràctiques per aprendre a utilitzar la banca en línia o un desfibril·lador. A més, se seguiran oferint classes d’idiomes, xerrades sobre cultura i hàbits saludables o rutes de senderisme.