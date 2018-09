El comú estudia tancar Meritxell les 24 hores en dies de gran afluència

El Comú d’Andorra la Vella estudiarà la viabilitat de prohibir l’accés rodat a la part baixa de l’avinguda Meritxell en dies de gran afluència turística com poden ser ponts, els mesos d’estiu o períodes vacacionals com Nadal o Setmana Santa. Tal com va avançar aquest rotatiu a mitjans del mes passat, l’eix comercial de la capital ha estat tancat tot el mes d’agost i, de fet, la corporació encara no ha decidit quin dia exacte tornarà a obrir la via als vehicles. Les previsions són que o bé es tregui la restricció dilluns, coincidint amb l’inici del curs escolar, o bé s’allargui fins després del pont de l’11 de setembre a Catalunya. De manera que, a partir de la setmana vinent la part baixa de l’avinguda seguirà tancada al trànsit només de 12 a 24 hores.

Així doncs, la corporació comunal descarta, per ara, que el tancament a l’accés rodat a la part baixa de Meritxell sigui de forma permanent, és a dir, cada dia. Amb tot, si la mesura comença a aplicar-se en dies de gran afluència turística i la població s’acaba acostumant a no poder circular per l’eix, és probable que el tancament acabi sent definitiu, com és ja a Escaldes-Engordany. De fet, el tancament durant el mes d’agost es va fer a petició dels comerços i aprofitant que l’avinguda havia estat tancada durant quatre mesos a causa de les obres. Des del comú van argumentar que la gent s’havia acostumat a no circular per la zona i que era un bon moment per provar l’impacte de la mesura. Si passa el mateix amb els tancaments puntuals i finalment es demostra que són pocs els vehicles que encara circulen per l’avinguda és probable que s’opti per una avinguda peatonal.

Pendents de l’estudi

Des del comú de la capital també van recordar que estan pendents de l’estudi de mobilitat de les valls centrals que ha encarregat el Govern i que ha de redefinir el trànsit a Escaldes i Andorra la Vella. Amb tot, deixen clar que el tancament de l’avinguda Meritxell no depèn d’aquest estudi –malgrat que per la ubicació, òbviament, també serà part de l’anàlisi– i que serà la corporació qui, paral·lelament, considerarà la viabilitat de fer la part baixa només per a vianants.



En el mateix sentit, van exposar que el comú va encarregar diversos informes de mobilitat abans d’iniciar les obres per conèixer l’impacte que podia tenir tancada l’avinguda durant els quatre mesos que van durar els treballs de remodelació. Aquests estudis remarquen, però, que no són rellevants ni vinculants.



És per això que la corporació estudiarà novament l’impacte que pugui tenir per prendre una decisió final. Per ara, insisteixen que encara no s’ha pres cap determinació i que tampoc s’han marcat una data al calendari per anunciar si finalment hi ha canvis o no.

Pendents de l’ubicació de les mesures antiterroristes

Pel que fa a les mesures antiterroristes que s’han d’afegir a l’avinguda Carlemany i Meritxell, els comuns segueixen a l’esperar de l’ubicació exacte on s’haurien d’instal·lar. Després que el cos de Policia emetés fa poc un informe donant el vistiplau de les mesures proposades i que agents acompanyats de tècnics comunals visitessin un centre de Tolosa per conèixer les seves instal·lacions antiterroristes, les corporacions estan ara pendents d’una nova revisió per conèixer on es poden ubicar els dispositius. Segons van recordar des del comú de la capital, també cal tenir en compte que alguns punts podran quedar coberts amb jardineres de grans dimensions. De fet, molts dels accessos actuals com ara els carrers Pau Casals o Josep Rossell Calva ja queden protegits amb mobiliari urbà.