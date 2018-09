Martí elogia l’evolució dels valors de la societat andorrana

El cap de Govern, Toni Martí, ha inaugurat aquesta tarda la 35a Universitat d’Estiu d’Andorra (UEA). En l’edició d’enguany, centrada en els valors, hi intervindran fins a vuit investigadors i especialistes de diferents àmbits i de reconegut prestigi internacional, per abordar aquest tema «tan essencial com intangible», segons va qualificar Martí. En el seu discurs inaugural, va voler destacar la contribució dels valors en la societat andorrana i com aquests han anat evolucionant amb el pas del temps. Concretament, el cap de Govern, va fer referència a la tragèdia humanitària dels refugiats: «Hem vist com la societat civil s’ha mobilitzat més ràpid i de manera més efectiva que les mateixes institucions», va dir Martí, el que «dona esperances al futur dels nostres valors». Així, el cap de Govern va assegurar que «l’evolució del nostre país no s’entén sense una evolució dels valors que el sostenen» i va ressaltar que la solidaritat i la diversitat és el que fa possible la «cohesió andorrana».

Els valors del segle XIX

A més, Martí va convidar l’audiència a fer un exercici de memòria històrica tot recordant com era l’Andorra del segle XIX. Segons va explicar, l’economia es basava en la subsistència i «molts andorrans i moltes andorranes havien de fugir per guanyar-se la vida». Mentre tant, va prosseguir el cap de l’Executiu, a banda i banda dels Pirineus, triomfava la industrialització i Andorra va tenir l’oportunitat de formar part d’un departament francès o d’una provincia espanyola. «Podria haver renunciat al coprincipat i a la sobirania i integrar-se a un dels dos grans estats veïns», va aventurar Martí, però la població d’aleshores va apostar pels seus valors i per la «voluntat de ser andorrans», malgrat les dificultats del moment. Tot plegat, va dir, demostra que els «nostres avantpassats» van optar per uns ideals tradicionals que «no donaven benefici econòmic» però, a principis del segle XX, es van obrir a les persones que van arribar al Principat en busca de noves oportunitats. L’Andorra actual, doncs, segons el cap, és fruit d’aquests valorsd’Estat i sense ells no es pot entendre la situació actual.



En aquest sentit, Martí també es va referir a la necessitat de mantenir un equilibri entre els diferents principis del país per dibuixar el futur de societats que quedin al marge de les posicions extremes, «egoistes i cegues», i va lamentar el camí general del món cap a una «globalització deshumanitzada». Amb tot, el cap de Govern va desitjar que la 35a Universitat d’Estiu ajudi a descobrir els valors necessaris per a un futur millor, però va alertar que no es podran aconseguir si abans no se’n reconstrueixen d’altres.

El valor del coprincipat

Un cop acabat el discurs inaugural, Martí va atendre els mitjans de comunicació i, parlant de valors, va dir que no li havia agradat gens la protesta de la setmana passada contra la prohibició de l’avortament al país i la crema d’una imatge del copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, per part d’un grup feminista. L’acció va tenir lloc el 27 d’agost durant un concert a la festa major de la Seu d’Urgell. Tres noies emmascarades van pujar a l’escenari i van lluir una pancarta on culpabilitzaven Vives de la prohibició de la inter­rupció de l’embaràs vigent a Andorra. El cap de Govern es va limitar a dir que «no em sembla bé i jo defenso el coprincipat».



Cap pista sobre les eleccions

Respecte l’anunci de la data de les eleccions, Martí manté la incògnita i es nega a donar pistes, tot i reconèixer que «serà complicat» que abans s’aprovin les 32 lleis que hi ha pendents de debat. Pel que fa al nom del possible cap de llista, va dir que serà «un i serà molt bo» i que DA està preparat per defensar la gestió feta fins ara, però amb idees noves «perquè en política un ha de reinventar-se».