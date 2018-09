Denunciada l’escola bressol de Canillo per deixar un nadó sol

Una mare va denunciar dissabte al matí la directora de l’escola bressol comunal de Canillo Les Orenetes després que, segons la versió de la progenitora, els responsables del centre tanquessin a la seva filla durant «almenys 10 minuts» en una habitació sola. Els fets referits per la denunciant haurien tingut lloc el divendres al matí, durant la gravació d’un vídeo promocional de la guarderia, en el qual la mare va preferir que la filla no participés.



Segons va explicar la progenitora a EL PERIÒDIC i segons consta en la denúncia a la qual aquest mitjà ha tingut accés, va ser la mateixa denunciant qui va detectar que la seva filla no estava a la sala amb la resta de nens i quan la va sentir plorar va demanar a les responsables «on era i per què estava sola a l’habitació». Quan es va queixar, la van considerar «una exagerada». No obstant això, segons consta a la denúncia i va explicar la progenitora, la tarda dels fets es va posar en contacte amb la coordinadora de la guarderia del comú per comentar els fets i aquesta li va assegurar que parlaria amb la directora.



Més tard, segons es descriu a la denúncia, la coordinadora va trucar a la progenitora i li va «reconèixer haver deixat a la meva filla sola una estona i després enviar una educadora a treure-la». La mare va explicar que havia anat al centre per tractar amb les cuidadores uns detalls sobre un tractament cutani que calia aplicar a la petita i, casualment, es va trobar amb la situació.

«L’empleada em va contestar que només era un moment, ja que el nadó estava plorant molt i això afectava l’enregistrament del vídeo que s’estava realitzant en aquell moment», recull la denúncia. La dona denunciant també refereix que el mateix divendres a les 15.00 hores la van trucar del centre perquè la nena tenia febre. La mare considera i fa constar a la declaració davant de la Policia que «podien haver posat a la meva filla a alguna de les trones de la mateixa sala i controlar-la en tot moment sense aparèixer a les filmacions».



Després dels fets, la mare va decidir deixar de portar la nena a aquest centre i ahir mateix va assistir a l’escola bressol d’Encamp. La Policia hauria explicat a la mare que a partir d’ara s’obrirà una investigació per esbrinar què va passar.



Els responsables de l’escola bressol Les Orenetes van indicar ahir a la tarda que, donat que es tracta d’un centre comunal, les declaracions respecte d’aquesta situació havien de ser emeses des del Comú de Canillo.