«Embús legislatiu» de 32 lleis al Consell General

Pel que fa a les accions institucionals del Consell General, Bonell va explicar que el Consell d’Europa ha demanat la substitució del representant andorrà a la comissió antitortura a través de concurs públic per al qual s’emetrà els propers dies un edicte. A més, també va anunciar la celebració de l’Assemblea Regional d’Europa al Principat del 21 al 24 d’octubre, un esdeveniment que comptarà amb una vuitantena de representants internacionals.

«El que ens hauria agradat és que s’aprovi en l’any en curs. Hi ha hagut reunions i l’objectiu és presentar-lo el més aviat possible», va dir Martí. Bonell, de la seva banda, va recordar que «el pressupost que s’ha aprovat més aviat en els últims anys va ser el de 2013, que es va aprovar el 15 de gener» i es va presentar el 2 d’octubre de 2012. D’aquesta manera,va indicar que és poc factible que els pressupostos generals s’enllesteixin abans d’any. A més, va recordar que tenen prioritat per davant de la resta de lleis i que aturarien tota la feina de la Comissió de Finances.

De la seva banda, el cap de Govern, Toni Martí, va assegurar: «En el món ideal, s’aprovarien totes, però serà molt complicat. 32 lleis són moltes lleis, però no és el cap de Govern qui decideix quines passen el tràmit més ràpid. No obstant això, Martí es va mostrar satisfet que en la sessió del Consell General del pròxim dia 13 ja puguin aprovar-se «quatre o cinc lleis». La previsió de la sindicatura, segons va detallar Bonell és que tirin endavant els textos legislatius referents a les transferències dels comuns, el de la Cambra de Comerç, el de la transició energètica i el codi de relacions laborals, almenys.

Respecte de l’acumulació de lleis pendents d’aprovar, la subsíndica va indicar que es tracta d’una situació pròpia dels finals de legislatura i va reconèixer que serà complicat que s’aprovin totes, en especial si s’avancen les eleccions. Tot i això va manifestar: «Nosaltres treballem com si la legislatura continués però la voluntat política la pot extingir en qualsevol moment».

