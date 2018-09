Els ecologistes creuen que Goiat no és realment perillós

L’entitat ecologista Ipcena ha demanat a la Comissió Europea i a la direcció general de Medi Ambient de la Unió Europea que rebutgin la proposta del govern català d’extraure l’ós Goiat del Pirineu després de més de dos anys de la seva introducció. Consideren que no es disposa dels informes tècnics ni del protocol que justifiquin el seu comportament agressiu i que a més a més l’estat francès, responsable del seguiment de Goiat, creu que no ha de ser tipificat d’espècimen perillós. El portaveu d’Ipcena, JoanVàzquez, va anunciar ahir dues denuncies a Europa, sobre les suposades irregularitats en la gestió dels recursos econòmics del programa Piros Life per part de la Generalitat de Catalunya a qui va acusar de «gastar els diners en altres fins». El president del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas), Roberto Hartasánchez, va assegurar que a Astúries amb més de 200 ossos no es tenen dades d’atacs a bestiar com cavalls i que la decisió de la Generalitat d’expulsar Goiat «és política».

Manca la necròpsia

Ipcena també demana a la Comissió Europea que exigeixi que s’entreguin les necròpsies dels animals que suposadament hauria matat Goiat. Segons Vàzquez, es va dir que aquest exemplar havia matat sis eugues adultes però experts consultats diuen que «és pràcticament impossible» perquè un cavall que pesa més de 600 quilos «suposa un perill claríssim per un ós». «Sense necròpsies és impossible culpar Goiat», va declar el portaveu, que al mateix temps va recordar que aquest ós porta dos mesos a França i no hi ha constància que hagi matat cap euga. Els ecologistes demanen, a més, la creació d’un òrgan participatiu on ells també hi puguin intervenir i recorden que sense l’aprovació de França no es podrà expulsar Goiat, tot assegurant que els francesos no són partidaris de canviar les bateries del seu collar de seguiment, informen des de l’ACN.