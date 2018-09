Es reprenen les obres de millora hidràulica del riu Gran Valira

El projecte de la tirolina ha sigut la gota que ha fet vessar el got

Els treballs s’havien d’executar en tres mesos, de manera que inicialment el cartell que marca les obres recollia que s’havien d’acabar el mes de maig, fet que va ser impossible pel volum d’aigua que baixava. Ara el cartell ha canviat i la data de finalització no es concreta, sinó que només posa 2018. Amb tot, des del Govern es va indicar que els terminis d’execució ja es preveuen tenint els períodes d’aturada d’obres per cabals elevats.

Els operaris ja tornen a treballar a la llera del riu Gran Valira a la zona del pont de París. Des del Govern es va explicar que les obres havien estat interrompudes per l’augment del cabal de l’aigua durant el desglaç primaveral, que havia fet impracticable treballar a la llera.

Per Meritxell Prat

