El PS atribueix l’increment de les desigualtats a Afers Socials

El PS va assenyalar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, com a responsable de l’augment de les desigualtats al Principat. Segons el conseller socialdemòcrata Pere López, temes com la dificultat per accedir a un habitatge digne, la precarietat laboral i els salaris baixos o la insuficiència de polítiques socials –els que més preocupen actualment a la ciutadania segons els darrers estudis del CRES– depenen directament del seu ministeri.



Per això el conseller general va decidir enviar una bateria de preguntes al Govern amb l’objectiu de saber quins instruments utilitza l’Executiu per fer seguiment de l’evolució de les desigualtats al Principat. De fet, la formació socialdemòcrata es mostra preocupada perquè «tenim una societat desigual, on uns pocs tenen molt i molta gent ha de treballar hores i hores per tot just arribar a final de mes».



Concretament, en el text tramitat, López pregunta «quins indicadors o índexs relatius a la desigualtat, a la qualitat de vida i a la felicitat dels ciutadans empra el Govern en la gestió del dia a dia». En segon terme, demana si s’utilitza l’índex de Gini; sí és així, que es facilitin «les dades històriques i dels darrers anys», i sinó que s’expliciti si «se n’utilitza un d’equivalent». Finalment, sol·licita si el Govern «treballa sota les premisses del World Hapiness Report o algun altre índex internacionalment reconegut per mesurar la qualitat de vida i la felicitat dels ciutadans». El conseller, malgrat lamentar que el Govern no deu calcular-ho, va insistir que «ens interessa conèixer quina és la situació comparada amb altres països».