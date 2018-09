El MoraBanc estrena samarreta tricolor per seguir fent país

Com cada temporada, el BC MoraBanc Andorra estrenarà vestimenta. La marca Spalding, sempre especialment vinculada amb el bàsquet, serà qui equipi tots els conjunts del club, des de la base al de l’ACB. En aquesta ocasió una de les samarretes serà tricolor, amb la bandera del Principat.

En un acte a la botiga Viladomat Active, el club va presentar com vestiran els diferents equips de l’entitat. A la primera samarreta del conjunt de la Lliga Endesa destacarà com és habitual el blau, amb els colors de la bandera andorrana en la part superior. Els pantalons també seran blaus, com en campanyes anteriors. La suplent substitueix el blau pel blanc. Aquesta vegada la novetat principal és una samarreta tricolor, que es portarà només en alguns partits de manera puntual, i que dona continuïtat a la frase que acompanya a l’equip els últims anys de Som un país.

Per al capità de l’equip, Guille Colom, dur-la «és especial perquè porta la banda tricolor. Que un jugador de la casa, que ha nascut aquí, ha jugat en tota la base, estigui al primer equip i jugui a l’ACB per a l’afició és molt bonic». La resposta dels components de la plantilla és positiva. «M’agrada molt, tinc ganes de portar-la en un partit», assegura Shayne Whittngton.

Primer partit a Andorra

Demà el MoraBanc juga per primer cop aquesta pretemporada al país. Ho farà en el Trofeu 40 anys d’Escaldes-Engordany al pavelló del Prat Gran contra el Pau-Orthez. «A veure si donem un bon espectacle i que la gent gaudeixi. Sabem que és pretemporada, que no és un partit important, però està bé per a que coneguin als jugadors i s’il·lusionin una mica per al principi de la temporada».

Després de la derrota ajustada en l’estrena davant el Baxi Manresa, l’equip afronta el segon amistós, on confien donar un pas endavant en la preparació. Dylan Ennis destaca que aquell era tot just el primer matx i que a «la pretemporada es tracta d’estar millor cada cop millor per arribar de la millor manera a l’inici de temporada», quan la competició ja és oficial. Aquest cop podran jugar davant l’afició, un fet que el motiva perquè serà la primera vegada que ho faci el canadenc. «Tinc moltes ganes de jugar a Andorra», assegura. Whittington continua amb el seu procés de recuperació. Davant el conjunt del Bages no va poder jugar. «Estic millorant», afirma el nord-americà, que confia seguir amb l’evolució dels problemes físics i «poder estar de cara a la setmana vinent» entrenant amb el grup amb normalitat.