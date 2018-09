SDP creu que l’AGIA és corresponsable dels lloguers «desorbitats»

«L ’AGIA té responsabilitat compartida amb els propietaris que juguen al joc de pujar els lloguers més enllà de l’IPC anual o dels increments que marqui la llei i fan un augment del lloguer desorbitat per aprofitar-se de la situació», va sentenciar ahir el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, mentre analitzava els factors que segueixen aprofundint la crisi d’accés a l’habitatge al país.



A més, des del partit van témer que amb l’arribada dels temporers la situació s’agreugi: «Les conseqüències poden ser encara més desastroses que l’any passat», va considerar Naudi, qui va alertar a més que temporers «argentins i xilens que coneixen bé el país després d’anys venint-hi ara prefereixen anar a d’altres països com el Japó».



Això, segons el membre de la comissió de política nacional d’SDP, David Pérez, té un efecte en la qualitat del servei que s’ofereix i no concorda amb la necessitat de «canvi de model» turístic al país. «Cal un canvi de paradigma, no es poden oferir serveis de tercera i voler cobrar al client com un servei de primera», va dir Pérez, qui va convidar al Govern a reflexionar sobre «perquè altres destins competidors del Pirineu van fer temporades rècord l’any passat mentre Andorra va perdre 80.000 visitants».

Naudi va concretar que, a banda d’això, la mala qualitat de l’allotjament dels temporers suposa un atemptat contra els drets d’aquests treballadors que sovint es veuen obligats a compartir pis entre massa gent. Un tema, va recordar Naudi, que «les estacions no tenen del tot resolt».