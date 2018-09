Una coproducció amb Itàlia estrena la quarta temporada d’Andorra Lírica

L a quarta temporada d’òpera d’Andorra Lírica s’estrenarà amb una versió de El barber de Sevilla (Rossini) coproduïda amb l’associació operística italiana Villa InCanto que pujarà a l’escenari de l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria el 13 i 14 d’octubre amb un repartiment de cantants originaris del país bressol del cant líric. Aquesta serà la primera de les tres obres que conformen aquesta temporada, la primera que s’ha pogut presentar íntegrament de manera anticipada i no espectacle a espectacle, un fet valorat molt positivament per la fundadora d’Andorra Lírica, Jonaina Salvador i pel conseller de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, que també van coincidir a apuntar aquest fet com a senyal de l’estabilització del gènere al país, un dels objectius que persegueix l’associació.



A més, el fet d’haver tancat la programació de la temporada amb prou anticipació també permet oferir avantatges pels seguidors i aficionats al gènere: enguany i com a novetat es pot adquirir un ambonament de temporada a un preu de 88 euros, en lloc dels 32 euros que val cada entrada individual.

Segona col·laboració

Andorra Lírica i Villa InCanto ja havien col·laborat en l’Elisir d’amore que es va fer al centre lauredià la temporada passada i ara repeteixen amb El barber de Sevilla i «un cast molt italià, de coloratura molt difícil», segons va descriure Salvador. I és que tant la majoria dels cantants com part de l’equip tècnic vindran directament d’Itàlia. Es tracta d’una «adaptació més reduïda de l’obra del que és habitual, bàsicament s’han retallat les parts corals», un fet que és habitual, segons va explicar Salvador, a la primera obra de la temporada i després de les vacances d’estiu en les quals els integrants del cor han deixat d’assajar.

Públic familiar

La comicitat de El barber de Sevilla vol animar a un públic familiar a gaudir de l’òpera. Un fet que s’evidenciarà amb la segona proposta de la temporada, Hänsel i Gretel (Humperdinck), basat en el famós conte dels germans Grimm i de la qual es gaudirà al Claror els 9 i 10 de febrer. En aquest cas, Andorra Lírica ha optat per prescindir del sistema de subtítols que tan bé els funciona per apropar al públic el contingut del libretto perquè prioritzen arribar a un públic molt jove. Per això, «hem optat per la versió traduïda al català de Joan Maragall».

En aquesta segona cita, el cor infantil creat al mes de juny ja estarà a ple funcionament, juntament amb el cor sorgit de l’escola espanyola i que ja va col·laborar en la Corte de Faraón la darrera temporada. Per veure el cor dels adults a ple rendiment, caldrà esperar fins al maig i la presentació adaptada a Andorra de La noia del regiment, de Donizetti, encara que faran una breu aparició a El barber de Sevilla.

Sense el Mariinski

El juny passat Andorra Lírica havia anunciat una coproducció amb el teatre Mariinski de Sant Petersburg per representar una versió de Carmen al Claror. «De moment no era factible per un tema dels cantants i guardarem la col·laboració per més endavant», va detallar Salvador, qui va afegir que «s’estan acabant de cuinar unes col·laboracions amb un festival de França».

Finançament

D’altra banda, la fundadora d’Andorra Lírica va explicar que els intents per aconseguir un suport financer més estable per part del Govern no han prosperat i «tot segueix igual a la vista de les eleccions generals: via subvencions culturals».