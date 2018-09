El ‘mapping’ dels frescos de Santa Coloma, enllestit

El mapping dels frescos de Santa Coloma que ha de lluir a l’església romànica en substitució de les pintures originals ja està enllestit. Així es desprèn del fet que els consellers generals hagin rebut ja una invitació per veure’l en primícia en els propers dies, segons va explicar ahir el conseller general d’SDP, Víctor Naudi. Aquesta projecció a l’absis de la capella de les pintures murals originals, com es fa a Sant Climent de Taüll, va patir successius endarreriments després d’alguns imprevistos com l’aparició de cossos quan la rasa que havia de permetre passar els cables per a la projecció va travessar l’antic cementiri de l’església. Previstos per a la primavera del 2018, finalment lluiran a partir de la tardor d’aquest any, com es va concretar durant el mes d’abril passat en el curs de la presentació de la memòria d’activitats del departament de Patrimoni.

L’església s’ha hagut d’adaptar al mapping i l’absis llueix ara més blanc, amb una mà de morter de calç que ha de millorar el visionament. A més, la Mare de Déu del Remei s’ha hagut de retirar del centre de l’absis i presidirà la nau.

Segueixen les obres

Pel que fa a les feines de construcció del nou Centre d’Interpretació del Romànic del país, que ha d’acollir els frescos originals, segueixen en curs i la previsió és que s’inaugurin durant el darrer trimestre de l’any. Preguntat per si el calendari s’acabaria complint, el Govern va informar que «en les properes setmanes» es faran públics més detalls al respecte.

El ministeri ha d’aclarir quin serà el projecte museístic d’aquest espai, després d’emetre missatges contradictoris al llarg dels últims més de dotze mesos sobre si el centre del romànic de Pal s’hi traslladaria o si simplement servirà per acollir els frescos del mestre de Santa Coloma. Entre d’altres motius, segons va explicar la cap d’Àrea de Museus del Govern, Marta Planas, en una entrevista a RTVA el mes de juny, l’espai seria «molt petit» per encabir tot el que inicialment estava previst.