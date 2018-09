L'ocupació hotelera cau un 5% respecte a l'agost de l'any passat

Ja ho va avisar la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) a finals del mes de juliol. Aquest estiu del 2018 no es presentava tan bo com l'anterior, on es va assolir una ocupació de gairebé un 80% a l'agost, i del 65,29% al juliol. En comparació amb les dades d'aquest any, l'ocupació hotelera ha caigut un 5,05% a l'agost, un 11,17% al juliol i un 11,51% al juny. El motiu, reiteren des de la UHA, no és tan per un problema intern sinó per la tendència dels mercats internacionals i el que anomenen 'turisme prestat'. En d'altres paraules, Espanya i de retruc Andorra havia estat agafant turistes de països en conflicte com Turquia, Tunísia i Egipte. I ara que aquests països es recuperen, també recuperen el seu volum anterior de turistes.

Concretament, l'ocupació s'ha situat aquest mes d'agost al 75,74%, segons dades de la UHA fetes públiques aquest dimecres. Una xifra pràcticament idèntica a l'agost del 2016 però que cau aquest 5% si es compara amb fa un any. Per parròquies, la que ha estat més plena pel que fa a turistes és Andorra la Vella, amb un 84%, seguida per Escaldes-Engordany, amb un 82,6%. A la cua, la que menys n'ha acollit és Sant Julià de Lòria, amb un 59% d'ocupació, i ja més lluny Encamp, amb un 63%.

El que sí que ha pujat respecte a l'agost del 2017 són els preus de l'habitació d'hotel, concretament un 1,45%. De fet, un 43% dels enquestats assegura que els ha apujat, enfront d'un 37% que confirma que els ha baixat. Finalment, un 20% dels establiments l'han mantingut.

Però aquest augment de tarifes no ha estat suficient per millorar la facturació de l'agost en relació a l'agost de l'any passat. Les vendes han disminuït un 1,78%, informa la Unió Hotelera. Un 46% assegura que ha guanyat menys.

A data d'avui, l'ocupació mitjana d'aquest 2018 se situa en el 60,38%, un 0,81% més que l'ocupació total del 2017. Però encara queden quatre mesos, que generalment asssoleixen ocupacions entre el 40 i el 50%, a excepció del desembre, que frega el 60% si es miren dades dels darrers anys.

Pel que fa a la comparativa mes a mes entre 2017 i 2018, gener, febrer, març i maig van tenir una ocupació més alta aquest any que el passat, i abril, juny, juliol i agost més baixa.