La reforma del parc del Roure de Santa Coloma costarà 185.500 euros

El parc del Roure de Santa Coloma, ubicat entre l'avinguda d'Enclar i el carrer de la Plana, viurà un rentat de cara els propers mesos. El 4 de juliol el comú d'Andorra la Vella publicava un concurs nacional per millorar aquesta infraestructura, molt utilitzada pels infants de la ludoteca i de la llar d'infants. Després, el 29 d'agost es van adjudicar les obres a Serveis Immobiliaris i de Construcció, tal com consta en un edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), aquest dimecres. Els treballs tindran un cost de 185.434 euros i un termini d'execució d'onze setmanes, i per tant la corporació confia que el nou parc del Roure sigui una realitat abans d'acabar l'any.

Des del comú han informat que les obres consisteixen en una millora general del parc i en la renovació del seu mobiliari. Així mateix, l'import destinat també servirà per fer una sortida directa des del carrer de la Plana, que és el vial que dona accés directe a l'escola andorrana de Santa Coloma i que també està en procés de remodelació per construir-hi voravies i millorar l'accés fins al centre escolar.