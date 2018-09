Degustació de vins i música a illa Carlemany per celebrar Meritxell

La música, la gastronomia, l’oci o les activitats dirigides als infants encapçalen el programa d’actes dissenyat per celebrar la festa nacional del país, un any més, al centre comercial illa Carlemany. Tot un seguit d’activitats pensades també per donar la benvinguda als turistes que visitaran el centre comercial durant el cap de setmana amb motiu del pont a Catalunya, que celebra també la seva diada nacional el pròxim 11 de setembre.



El tret de sortida d’aquest complet programa d’activitats tindrà lloc el pròxim dissabte a les 12 del migdia amb l’actuació del pianista Òscar León i la inauguració d’una mostra de vins i caves que romandrà oberta fins a les 20 hores. Els assistents podran gaudir d’un aperitiu i degustació per tastar aquestes propostes de la mà de tres distribuïdors del país: Com a casa, Komerko i Celler del Pirineu.



A les 17 hores arribarà el torn dels més petits amb animació infantil amb inflables gegants i xocolatada per a tothom; i a partir de les 18.30 hores la música tornarà a ser la protagonista amb el pianista Òscar León, que amenitzarà el final de la jornada festiva al so del seu piano.



Durant tot el Dia de Meritxell, les cafeteries i els restaurants del centre comercial romandran obertes i Cinemes illa Carlemany oferirà sessions des de les 11 hores del matí. L’aparcament interior del centre comercial serà gratuït durant tota la jornada. La mostra de vins i caves s’allargarà el diumenge 9 i el dilluns 10, de les 12 del migdia a les 21 hores a la planta baixa, amb degustacions i venda; i la música d’Òscar León acompanyarà als visitants durant dos dies més a partir de les 19.30 hores, sent l’encarregat de cloure les jornades.