El Consell Comarcal de l’Alt Urgell aplica el ‘Sobre 2.0’

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ja ha començat a fer ús de l’anomenat Sobre Digital 2.0, una solució de licitació electrònica ensobrada per a la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica, que garanteix, tal com es venia fent fins ara en paper, la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. El Sobre Digital, plenament integrat amb la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, permet gestionar totes les fases del procés de licitació.



El Sobre Digital 2.0 ve regulat per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que transposa la Directiva 2014/24 de la Unió Europea i que va entrar en vigor el passat 9 de març. Aquesta normativa estableix l’ús obligat de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública, amb excepcions en supòsits tancats.

Estrena

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell va estrenar el Sobre Digital ahir en la licitació de l’obra pública consistent en la creació de zones d’estacionament d’autocaravanes als municipis d’Arsèguel, Fígols i Alinyà i Organyà, com a infraestructures de suport del programa Camina Pirineus. El pressupost de licitació és, segons va informar Ràdio Seu, de 69.336,02 euros, amb l’IVA inclòs. Els altres ajuntaments de la comarca també han començat a aplicar la nova normativa, sent l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar el primer a fer-ho el passat mes de juliol.



Aquest sistema completament digital, simplifica els procediments administratius i contribueix a la modernització de l’administració local, que es pot dur a terme gràcies al suport del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. A més, optimitza costos, redueix les tasques administratives i ofereix més i millor transparència als usuaris i a les empreses.