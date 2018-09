El Roc del Quer rep 10.000 visitants per setmana a l’agost

L’arribada de visitants al mirador del Roc del Quer no para de créixer. L’aposta d’ara fa dos anys del Comú de Canillo per disposar d’un atractiu turístic singular a la parròquia s’ha demostrat encertada i aquest estiu les xifres de turistes que han trepitjat la instal·lació seran de rècord. Segons va explicar la coordinadora de Turisme i Agricultura, Gisela Jané, durant el mes d’agost els comptadors instal·lats al mirador van registrar el pas de 10.000 persones cada setmana. Cal dir que entre els visitants hi ha molts turistes, però també moltes persones del país. La xifra dobla els registres del mes de juliol, quan la mitjana se situava entre 5.000 i 6.000 persones per setmana. Les vistes panoràmiques i la sensació de quedar suspès en l’aire són dos elements clau que van captivar els visitants des del primer moment.



Davant de l’important volum d’afluència la corporació ja va instal·lar l’any passat una petita caseta d’informació turística per atendre els visitants, però l’aposta per l’espai ha anat a més i també s’ha volgut dotar d’altres serveis. Així doncs aquest any es van adjudicar els treballs per construir una nova caseta molt més gran i millor equipada. Malgrat que inicialment s’havia parlat que potser podria obrir aquest estiu mateix, finalment no ha estat així. La caseta està construïda, però no estan acabats els interiors, va detallar Jané.



Serveis

A més d’oficina de turisme, la caseta oferirà servei de bar restaurant. Per aquest motiu abans d’acabar l’any la corporació té previst treure un plec de bases per fer un concurs i licitar l’explotació del bar. A més, es construirà una petita terrassa davant de la caseta. D’altra banda, l’oficina també disposarà de lavabos, de manera que es podran substituir els lavabos químics que hi ha actualment a l’espai.

Informació variada

La gestió de la nova oficina d’informació anirà a càrrec del comú, tal com es fa amb la que hi ha al poble o a Incles, i malgrat que la informació que es donarà estarà molt centrada en el mirador, els turistes també podran assabentar-se de tot allò relacionat amb la parròquia i el país. Igualment, s’hi vendrà marxandatge.



El reformat mirador del Roc del Quer es va inaugurar de forma oficial el juliol del 2016, un cop acabat el projecte que el 2014 es va escollir en un concurs d’idees convocat pel comú per dotar la parròquia i el país d’un nou atractiu turístic. Es conforma d’una plataforma metàl·lica de 20 metres de llargada, dels quals 12 surten al buit a 500 metres d’altura. La inversió total va ser d’uns 450.000 euros.



Primeres millores

L’afluència de gent ja va fer que l’any passat es fessin les primeres millores a la zona per facilitar l’accés i garantir la seguretat dels vianants. I és que el comú va habilitar un aparcament més gran uns metres abans d’arribar al mirador i els visitants havien de fer el recorregut per la carretera. Així doncs la corporació va signar un conveni amb el Govern per tal d’eixamplar la carretera de Montaup en un tram d’uns 200 metres. L’Executiu va instal·lar una barrera per separar el trànsit i els visitants i es van estabilitzar els talussos. Aquesta intervenció va requerir d’una inversió de 130.000 euros, dels quals 100.000 van anar a càrrec del Govern i la resta del comú.