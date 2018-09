La sub-21 vol tornar a posar les coses difícils a Escòcia

El combinat andorrà aspira a tornar a posar en problemes als britànics, que segur tenen ben present el que va passar el passat mes de març, quan quasi tornen de buit del Principat. Ricard Fernàndez marcava de penal al minut 77 i la igualada l’aconseguia Morgan al 91. «Vam fer un gran partit i van aconseguir un empat, que fins i tot ens va donar la sensació que va ser poc perquè teníem el partit bastant de cara. Estic convençut que ens esperaran amb ganes de demostrar que aquesta superioritat que hi ha sobre el paper també es pugui veure al camp», assenyala el seleccionador, Justo Ruiz.

La selecció afronta avui a Eddimburg un nou partit de la fase de classificació de l’Europeu de la categoria. S’enfronta a Escòcia, encara amb el record del matx que va disputar-se a la primera volta a l’Estadi Comunal entre ambdós, on va quedar-se a les portes de la victòria i sumar els tres punts. Un gol visitant al temps de descompte va evitar-ho.

Per Joan Josep Blasco

