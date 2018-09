Querella per maltractament contra dues educadores de la Gavernera

La família de la menor que va ser hospitalitzada dilluns després d’ingerir pastilles a la Gavernera ha portat el cas a la Batllia. Tal com va explicar l’advocat de la família, Alfons Clavera, ahir van interposar una querella per contravenció penal per maltractaments contra dues educadores del centre. En concret, la querella s’interposa per dues accions: una empenta que presumptament una de les educadores hauria donat a la menor i per no portar l’adolescent, de 17 anys, al metge quan estava malalta. En aquest últim cas, la família assegura que el centre va trigar quatre dies a portar la noia, que té bronquitis crònica, a l’hospital. Per demostrar-ho, la representació legal dels pares ha adjuntat documentació mèdica a la querella, i ha sol·licitat altres informes del centre.

Els pares no descarten interposar més accions contra la direcció pel cas d’ingesta de fàrmacs

La menor ja havia estat protagonista de diversos episodis similars al centre i la família havia presentat diverses denúncies al cos de Policia perquè en quedés constància. Vist, però, que les denúncies no havien prosperat, els progenitors han decidit portar el cas a la Batllia. Als dos exemples de la querella i a la ingesta de pastilles se li suma, per exemple, un intent de la jove d’escapar-se del centre. En l’intent, la menor va acabar amb un tall important a la mà i diversos punts que s’hauria fet intentant saltar la balla del centre. Per als pares, tot plegat es deu a una «falta de cura i de control» dels responsables i treballadors de la Gavernera.



La ingesta de fàrmacs

Com s’ha comentat, entre els episodis complicats protagonitzats per la menor, que pateix un retard mental lleu diagnosticat, hi ha varis intens de suïcidi amb la ingestió de fàrmacs. En concret, l’advocat va detallar que en fins a quatre ocasions s’ha pres les pastilles i en dos dels casos els fàrmacs els havia robat de dins del centre. En els altres dos, els havia agafat de casa en les visites a la família però se les havia pres al centre. «No es pot culpar de tot als pares. El centre té una responsabilitat per deixar entrar les pastilles», afirmava el lletrat.



De fet, i per evitar precisament que es repetissin aquests capítols d’ingesta de fàrmacs, el centre havia establert un protocol específic per a la noia que consistia a fer-li un control corporal exhaustiu quan retornava d’una visita externa per assegurar-se que no introduís medicaments, tal com va informar dimarts el ministre Xavier Espot. La menor, però, es resistia a les revisions, la qual cosa va comportar que els protocols fixats es duguessin a terme però «d’una forma molt més superficial», en paraules del ministre, el que hauria permès que la jove introduís les pastilles.



En aquest sentit, la família no descarta interposar en els propers dies una segona querella criminal contra la direcció per la ingesta de medicaments. De moment, estan a l’espera de l’admissió a tràmit de la primera acció interposada ahir a la Batllia amb l’esperança que el ressò mediàtic de l’incident «ajudi a millorar el tracte al centre».

Investigació des del Govern

Paral·lelament, el Govern ha obert una investigació per esclarir els fets, tal com va confirmar dimarts el responsable de la cartera d’Afers Socials. En cas que la investigació desvetlli una negligència d’algun treballador de la Gavernera es depuraran responsabilitats, va afirmar Espot, tot i afegir, però, que «de moment sembla que no serà el cas».

La noia ingressada es preveu que surti avui de l’hospital

La menor de la Gavernera que va haver de ser ingressada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell per la ingesta de pastilles abandonarà l’hospital avui. Així ho van confirmar fonts de la família, que també van aclarir que la noia està «bé». De fet, dimarts ja es va indicar que la seva evolució era favorable. La situació es va produir després d’una visita que havia fet la menor al seu domicili. Segons l’informe preliminar, la noia, que té diagnosticat un retard mental lleu, hauria agafat les pastilles de casa seva i se les hauria preses un cop ja tornava a ser al CAI. La problemàtica no era nova, ja que es tenien registrats altres episodis similars.