La Uifand només haurà d’elaborar informe si hi ha indici de sospita

El Govern va aprovar ahir en Consell de Ministres una modificació del reglament d’aplicació de la Llei d’inversió estrangera que comportarà que la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ja no hagi d’elaborar un informe preceptiu sobre les sol·licituds d’inversió estrangera com fins ara, sinó només en cas que hi hagi indicis de sospita. «Hi ha centenars de sol·licituds a l’any que representen un volum important de feina, però que no aporta res, només ocupa temps i recursos de la Uifand», va explicar el ministre de Finances, Jordi Cinca, tot subratllant que la modificació dona resposta a una recomanació internacional.



El també ministre portaveu va considerar que «la Uifand no pot ser un filtre general de qualsevol inversió sinó que s’ha de centrar en els indicis de sospita». Per això, va prosseguir, cal alliberar-la d’aquesta feina, «sobretot tenint en compte que la majoria de peticions no generen cap dubte sobre la possibilitat d’un cas de blanqueig de diners». A partir d’ara, el procediment es realitzarà a la inversa: primer s’analitzarà la sol·licitud des del Ministeri d’Economia i si aquest considera que cal estudiar el cas en profunditat el tramitarà a l’organisme encarregat de la prevenció de blanqueig de diners. «Simplement estem circumscrivint el reglament a un procés de normalització i adaptant-lo a millors pràctiques», va precisar Cinca tot insistint que el que s’aconseguirà al final és «ser més eficients amb els recursos de l’administració i reduir la tramitació d’aquestes sol·licituds».

Més control sobre els ens jurídics

L’Executiu també va aprovar el reglament que obliga totes les societats, associacions i fundacions a subministrar informació relativa als seus beneficiaris efectius al registre corresponent. Segons va concretar el ministre Portaveu, l’objectiu és tenir un coneixement exacte dels beneficiaris últims de qualsevol entitat jurídica. «D’aquesta manera estarem avançant cap a la transparència», va afegir Jordi Cinca a més de destacar que a Andorra ja no hi ha un problema significatiu d’opacitat.