El Govern afirma que els alumnes no pagaran la taxa de l’Sdadv

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va assegurar ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que l’impost que la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns (Sdadv) vol cobrar per alumne a tots el centres educatius del país en concepte de drets musicals i accés audiovisual no repercutirà en l’usuari final. La mesura, que va aixecar molta polèmica quan va sortir a la llum a finals de juliol, preveu que totes les escoles públiques i privades i adscrites a qualsevol dels sistemes educatius que s’imparteixen al país paguin a l’Sdadv un euro amb tres cèntims per alumne i curs .



De tota manera, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ja va anunciar aleshores que es tractava «d’una idea prematura» i que no hi havia res tancat perquè pogués començar a aplicar-se a partir d’aquest curs 2018-2019. Cinca no va saber contestar si el ministre pertinent ja s’havia tornat a reunir amb la societat de drets d’autor per discutir sobre aquest nou cànon a les escoles. Tot i així, va considerar que s’ha generat una «polèmica artificial» que s’ha seguit alimentant des de formacions com Podem Andorra, que just ahir va fer una crida ciutadana al carrer per alertar de la mesura.



«El debat és d’ordre jurídic i ha de recaure en si existeix aquesta necessitat», va insistir Cinca. L’Sdadv, segons va apuntar el ministre, defensa l’explotació dels drets que gestiona i entén que l’ús de certes músiques ha de repercutir en les escoles i els alumnes que les utilitzen. De tota manera, el ministre Portaveu va especificar que aquesta no era la postura de l’Executiu i que treballaria perquè no s’imposi aquest nou cost. «Si acaba sent així, en cap cas es veuran perjudicats els alumnes i les famílies, ho assumiria el centre educatiu, és a dir, la mateixa administració», va garantir el portaveu del Govern malgrat remarcar que la qüestió encara no s’ha tractat en Consell de Ministres.

Especificitats de la mesura

Tot i que en el seu moment la societat va indicar que la mesura s’aplicaria a tots els sistemes educatius del país, des de l’escola bressol fins a la formació professional i el batxillerat, el titular d’Educació va indicar que encara no s’havia aclarit quins cicles haurien d’estar gravats, sota quines circumstàncies o quines excepcions haurien d’afegir a la norma. Si el cànon arribés a fer-se efectiu, permetria a la societat de drets d’autor augmentar en més d’11.000 euros els seus recursos per fer front al pagament dels royalties.

Podem fa una crida ciutadana contra l’impost musical a les escoles

La intenció de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns (Sdadv) de cobrar un impost per alumne i escola a tots els centres educatius del país, incloses les escoles bressol, pels drets musicals i l’accés audiovisual, no va agradar gens a Podem, qui al llarg del dia d’ahir va fer una crida ciutadana en quatre punts clau d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. El portaveu de la formació lila, Joan Seguí, va explicar que es tractaria d’una mesura injusta i abusiva, ja que «és molt lleig voler cobrar els nens i nenes per una motivació escolar», com pot ser «estudiar Mozart o veure un documental de la Segona Guerra Mundial», que forma part del seu aprenentatge «i no té per què estar impostat».



33 En els pamflets que la formació va repartir, s’informava que els suposats 11.300 euros que es podrien «rapinyar» anirien directament a l’Sdadv, i en cap cas arribarien ni als mateixos autors ni al Govern. Tot plegat, diu Seguí, fa «posar les mans al cap» als ciutadans que no estaven assabentats. «No en tenia ni idea i em sembla una estafa, espero que no s’implanti», va dir un pare que passejava amb dues filles petites, a qui de ben segur afectaria la mesura. Turistes catalans que passejaven per Carlemany van mostrar el seu suport a la iniciativa.