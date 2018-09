Primera col·laboració transatlàntica del Thyssen

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) farà la seva primera col·laboració internacional pròpia amb Escena de platja (1869), de Winslow Homer, una de les peces claus de la pròxima exposició que està previst que s’inauguri el 10 d’octubre i que s’allargui fins a la tardor del 2019. Una mostra en la qual, a més, «la mateixa col·leccionista tindrà un protagonisme com a tal», va avançar a EL PERIÒDIC el director del museu i comissari de l’exposició, Guillermo Cervera qui també va revelar que la sala acollirà 28 obres, «sis més que ara» i «totes molt interessants». L’obra d’Homer destaca entre aquestes però abandonarà una mica abans Escaldes, a finals del proper estiu, per viatjar fins al Cape Ann Museum de Massachussets i retrobar la seva altra meitat, ja que es tracta d’una peça nascuda després que l’autor dividís el llenç original en dos, segons va comentar el director.

Maduresa

«És una primera col·laboració que enceta el Museu d’Andorra directament. Encara que la col·lecció és tota Carmen Thyssen, la iniciativa, els contactes i tota la mobilitat l’hem generat nosaltres», va detallar el Cervera, qui va considerar que aquest fet demostra «que aquest museu va creixent i va consolidant-se perquè no solament fem exposicions, sinó que la idea de futur és col·laborar amb més museus i fer exposicions conjuntes, col·laborar amb cessions d’obres i tenir obres d’altres museus aquí».

Aquesta és una línia que el MCTA vol ampliar: «Seguim amb això al cap», va advertir Cervera qui va explicar que aquestes oportunitats comencen a arribar ara perquè «el primer any d’obertura no pots anar a picar a les portes, primer la gent ha de veure el què fas i com treballes». En aquest sentit, va considerar que «aquests reconeixements que estem tenint a nivell internacional ens donen molta força» i l’equip segueix treballant per establir vincles entre el centre del Principat i «museus de França, d’Anglaterra, de Suïssa o del Japó. Estem obrint converses, la qual cosa és molt interessant».

Retrobament

«L’altra meitat [d’Escena de platja] està a l’Arkell Museum de l’estat de Nova York, fa moltíssims anys que no estan junts», va detallar Cervera. Quan aquest centre i el MCTA van saber que el Cape Ann Museum de Massachussets tenia previst fer una exposició d’Homer, «parlant conjuntament vam decidir per què no retrobar-los», va comentar el director.

I va matisar: «La meva idea inicial era poder-los tenir junts aquí però això era molt complicat perquè era molt just de temps i moure obres d’art és complex. En qualsevol cas, no vol dir que en un futur nosaltres no puguem tenir col·laboracions, amb aquests dos museus dels Estats Units».

Separació

Escena de platja «era inicialment una obra més gran però l’artista va rebre una crítica dolenta, com gairebé tots els impressionistes del món rebien, ja que no eren entesos», va relatar Cervera.

Homer no va encaixar les crítiques gaire bé «li van criticar molt que fos un quadre que quedava molt descentrat, una escena molt gran en una platja també massa gran, mentre que ell se centrava només en el moviment de la gent d’una banda solament i arran d’aquella crítica, amb l’energia característica dels artistes impressionistes, que creien molt en el que feien, i va decidir tallar-la».

I no només va convertir aquella escena de platja en dues obres signades, sinó que Homer va «retallar també de dalt i de baix perquè quedés més enquadrat».