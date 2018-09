Les matriculacions de vehicles segueixen la tendència a l'alça

Les matriculacions de vehicles al país van créixer un 13% a l'agost, en relació a fa un any, tal com informa aquest dijous el departament d'Estadística a través d'un comunicat. En contret es van matricular 338 vehicles, dels quals 235 turismes (creixen un 18,1%), 68 motocicletes i ciclomotors (baixen un 5,6%), 28 camions i camionetes (pugen un 47,4%) i altres 7 vehicles (davallen un 22,2%).

L'augment registrat a l'agost confirma la tendència a l'alça pel que fa a matriculacions en general dels darrers mesos. Per exemple, de gener a agost del 2018 s'han matriculat un 7,9% més de vehicles que al 2017 (3.169 pels 2.936 de l'any passat). I si s'agafen les dades dels darrers dotze mesos, parlem d'un increment encara més elevat, concretament del 9,8% (4.785 vehicles pels 4.356 dels dotze mesos anteriors).

Si la subdivisió es fa per tipologia de carburants, els vehicles de gasolina adquirits a l'agost van créixer un 18,8% i els gasoil un 4,7%. Pel que fa als elèctrics, a l'agost se n'han matriculat dotze, un més que fa un any, i d'híbrids sis, també un més que l'any anterior. Per últim, dins del grup de vehicles sense carburant han estat sis, els mateixos que a l'agost del 2017.

L'anàlisi dels darrers dotze mesos pel que fa a carburants, i seguint la tendència dels països veïns, cal destacar l'augment de matriculacions dels vehicles de gasolina, concretament del 25,4%, en contraposició als de gasoil, que cauen un 5,8%.

Finalment, Estadística també mostra el balanç de matriculacions amb dades ajustades, és a dir, un cop s'eliminen les variacions causades pels efectes del calendari. En aquest cas, l'augment de l'agost queda rebaixat fins a l'1,3%.