El Comú d’Andorra la Vella incrementa un 5% les subvencions esportives

La convocatòria d’ajudes s’adreça a cinc programes diferents, ja siguin per a la promoció de l’esport en edat escolar i esport jove, la promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb característiques especials, l’organització d’activitats esportives puntuals i/o temporals, la formació de tècnics i directors esportius i les activitats esportives en període de vacances escolars. Les entitats interessades poden inscriure’s fins al 26 de setembre.

El comú d'Andorra la Vella ha obert la convocatòria d'ajuts per a les entitats que duguin a terme activitats esportives que incideixin en la creació i l'enfortiment de l'esport de base, el suport a l'esport de competició i les xarxes associatives en el món de l'esport a través de la difusió de les diverses formes d'activitat física i esportiva i a les entitats que es dediquin a la integració social per mitjà de l'esport.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació