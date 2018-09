Salut avisa sobre les intoxicacions pel consum de bolets

Coincidint amb l’inici de la temporada dels bolets, el ministeri de Salut recorda les recomanacions per prevenir intoxicacions causades pel consum de bolets que no es coneixen correctament l’espècie i que poden ser tòxics. S’aconsella menjar únicament els bolets que es poden identificar correctament, ja que cal tenir present que entre les diferents espècies de bolets que creixen a Andorra, n'hi ha algunes de tòxiques i molt perilloses, que en cas de ser consumides poden provocar la mort, informa el Govern en un comunicat.



Per tant, a l’hora de recollir i consumir bolets es recomana rebutjar-ne els desconeguts, i recollir únicament les espècies comestibles conegudes, que se sàpiga identificar sense cap dubte. En aquest sentit, és important insistir en què són falses les regles de caràcter general per a la identificació dels bolets tòxics com és, per exemple, l’ennegriment del gra d'all o de la cullereta de plata, ja que La farinera borda ('Amanita phalloides'), bolet molt tòxic i força freqüent als boscos andorrans, no es detecta amb aquestes proves, ni tampoc altres bolets també tòxics. També és fals que els bolets menjats pels cargols, o per altres animals, no són tòxics. Els bolets, com algunes plantes, poden ser tòxics per a l'home i no ser-ho per als cargols o altres animals.



Hi ha altres normes de recollida, conservació i consum que també s’han de tenir presents: per identificar bé un bolet s’ha d’arrencar des de la base, cal agafar els que presenten un bon estat de conservació, s’han de portar en recipients rígids i ben airejats, i convé consumir-los el més aviat possible i amb moderació, ja que són difícils de digerir.



En cas que s’arribi a produir una intoxicació, s'ha de consultar immediatament al Servei d’Urgències de l’hospital (116), i quan són unes quantes persones les que han menjat els bolets, totes han de consultar el metge, encara que n’hi hagi alguna que no presenti símptomes d'intoxicació.



Pel que fa als símptomes d'intoxicació, varien segons l'espècie. Els més habituals són forts dolors d’estómac, suor freda, vòmits dolorosos i continuats, diarrees fètides i abundants, vertigen, postració total, deliris, al·lucinacions, i períodes alternatius de crisi i de calma.



És important assenyalar que els primers símptomes es poden presentar al cap de poca estona d'haver menjat els bolets (normalment entre mitja hora i tres hores) o aparèixer passades algunes hores. Les intoxicacions més greus, en particular la causada per La farinera borda ('Amanita phalloides'), es manifesten després d'unes 8 o 10 hores, de vegades més. Per tant, el fet que els símptomes triguin a presentar-se és un indici que la intoxicació pot ser molt perillosa.