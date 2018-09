Els bombers fan quatre sortides a causa de la intensa pluja

La forta tromba d'aigua que ha caigut aquest dijous a la tarda ha obligat als bombers a fer un total de quatre sortides per aquest motiu. Els dispositius dels bombers s'han requerit principalment per tornar a col·locar les tapes de les clavegueres que s'havien vist superades a causa de la pluja i s'han centrat a Santa Coloma, l'avinguda Meritxell i la carretera de l'Obac. Les precipitacions també han provocat algunes dificultats en la circulació en sentit pujada a la CG1 i a la Baixada del Molí.



Segons ha recollit Meteo Andorra, en una hora a la Comella s'han registrat 18,1 mm d'aigua. A causa de la força de l'aigua al baixar de les muntanyes, el COEX ha hagut de desplaçar-se fins a Aixirivall i Aixovall per petits despreniments de pedres.