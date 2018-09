La policia farà controls a la sortida dels centres escolars

Falten només quatre dies perquè el curs escolar torni a començar i això és sinònim de cotxes i autobusos a l'arribada i sortida dels alumnes a les escoles. En vista d'aquest fet la policia ha decidit posar en marxa una campanya temàtica en les immediacions dels centres escolars del Principat, on es detectarà el transport incorrecte dels infants menors i es sancionaran les conductes imprudents dels conductors. Per tant, tal com s'exposa el Codi de Circulació, seran sancionats tots aquells conductors que deixin estacionat el vehicle amb el motor en marxa, transportin més persones de les places previstes, infants menors de 10 anys a les places davanteres i altres relacionades amb la documentació del vehicle i l'ITV.



Pel que fa als autobusos es controlarà també el fet de deixar en marxa el motor, inspeccions tècniques, estat dels pneumàtics i passatgers màxims autoritzats i de peu. Aquesta actuació s'emmarca dins del pla d’actuació per tal de disminuir l’accidentalitat i té com a objectiu conscienciar progenitors i conductors d'autobusos sobre la manera correcta com han de portar els menors a l'escola. La campanya s'iniciarà a les 7 hores del dia 10 de setembre i finalitzarà a les 19 hores del dia 24 del mateix mes.