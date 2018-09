Tots els municipis de Lleida tindran fibra òptica

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, es va reunir amb el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, per accelerar de manera consensuada el desplegament de fibra òptica a la totalitat de la demarcació de Lleida abans del 2023. Ambdues institucions estan acabant de tancar l’avantprojecte amb la voluntat que, una vegada aprovats els pressupostos respectius de l’any que ve, es puguin licitar els treballs per començar les obres durant el 2019. El projecte contempla el desplegament de 1.500 quilòmetres de cable de fibra òptica per connectar els 231 municipis de la demarcació i 178 polígons industrials. D’aquesta manera, la connexió no seria efectiva només a les capitals de comarca, abans del 2020, sinó que també es faria factible el servei a la totalitat dels municipis de la demarcació.

Puigneró va recordar que set de les 12 capitals de comarca de la demarcació de Lleida ja tenen connexió amb fibra òptica i va justificar que «no es pot garantir un desenvolupament social i econòmic sense accés a uns serveis de telecomunicacions de qualitat». A més, va apuntar que el fet que el Govern té com a objectiu prioritari «garantir l’equilibri i la cohesió social i territorial» i que el desplegament d’infraestructures digitals d’alta capacitat «assegura la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans, empreses i entitats de tots els municipis de Catalunya».



Connectivitat per a tothom

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va agraïr després de la trobada el compromís de la Generalitat. «Aquesta proposta el que posa és el punt de justícia a l’hora d’entendre que tothom, visqui on visqui, tingui connectivitat. En aquests moments, s’està arribant a totes les capitals de comarca amb la xarxa neutra que permet als operadors privats treballar en la seva oferta», va remarcar, segons informa Ràdio Seu.