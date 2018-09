Joan Blasi serà el nou interventor al comú lauredià

El fins ara interventor delegat del Govern, Joan Blasi, substituirà Josep Maria Altimir com a interventor al Comú de Sant Julià de Lòria. El canvi encara no s’ha fet efectiu, però fonts comunals han confirmat que ja s’ha començat a fer el traspàs d’informació. De fet, els dos s’intercanviaran els càrrecs, ja que Altimir tornarà al seu càrrec al Govern. Cal dir que, com Altimir, Blasi també es troba entre els encausats per la Batllia en la investigació de les irregularitats del SAAS.



El fins ara interventor delegat del Govern també va ocupar el càrrec de secretari d’Estat de Funció Pública durant la primera legislatura de DA. Un càrrec del qual va ser cessat pel Govern el maig de l’any passat a causa de la reestructuració del ministeri que va passar a encapçalar Eva Descarrega.



El canvi es produeix després que Altimir presentés la seva renúncia per diverses discrepàncies amb la manera de fer dels líders lauredians. La gota que va fer vessar el vas va ser l’aprovació del suplement de crèdit per encarregar un estudi de viabilitat per construir una tirolina a Naturlandia.



La decisió d’invertir en l’estudi es va prendre el passat mes de juliol i suposava un cost de 400.000 euros. Segons les fonts, Altimir discrepava de la iniciativa i no estava d’acord amb els diners que es destinaven a l’anàlisi tècnic de l’atracció. De fet, l’interventor va emetre un informe contrari a l’aprovació d’un suplement de crèdit que en total per la construcció del nou giny s’apropa als cinc milions d’euros, però la majoria comunal va votar-hi igualment a favor.