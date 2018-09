Citats a declarar alts càrrecs de BPA pel cas veneçolà

La justícia ha citat a declarar el proper 13 de setembre diversos exalt càrrecs i gestors de BPA en el marc de la causa relacionada amb el blanqueig de diners de l’empresa Petrolis de Veneçuela (Pdvsa). La batlle també considera necessari el testimoni de diversos ciutadans veneçolans que hauran de declarar a la Batllia per estar presumptament involucrats en la trama de blanqueig. Aquesta és una de les rames del cas BPA en què es creu que es van arribar a cobrar uns 2.000 milions d’euros il·lícits que s’haurien blanquejat a través de l’entitat bancària andorrana. La trama de l’empresa veneçolana hauria tingut lloc durant el mandat d’Hugo Chávez.

Per Lídia Raventós

