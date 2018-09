Saetde invertirà a Concòrdia tot i els dubtes de l’oposició

El Comú d’Encamp va aprovar ahir el «conveni d’inversions» que s’ha pactat amb Saetde per als propers dos anys únicament amb els vots favorables de la majoria d’UP+DA. Malgrat que els dos grups de la minoria van manifestar que podien compartir el fons de la qüestió, es van mostrar molt crítics amb les formes. El cònsol major, Jordi Torres, en canvi, va defensar en tot moment que es tractava d’un molt bon acord tant per al poble com per a la societat, que comportarà una inversió d’uns sis milions d’euros. Malgrat que no desencalla l’acord d’intencions del mandat passat, el cònsol el va qualificar «d’impàs per permetre les inversions» i confia que ajudi a trobar una sortida.



Tal com s’havia anunciat, el conveni (que té una vigència de cinc anys renovables) preveu que Saetde pugui invertir als terrenys de Concòrdia, concretament al Pla de les Pedres, fora del domini esquiable actual. Allí la societat vol allargar el telecadira del Pla de les Pedres fins a les Bordes d’Envalira, construir un nou teleesquí a la zona del Bosc de Moretó, a més de noves pistes d’esquí que permetrien baixar des de la zona del Cubil. Amb tot plegat, es disposaria de dues vies d’evacuació i retorn cap al Funicamp. La previsió és que les obres estiguin enllestides la temporada 2019-2020.

Fórmula jurídica

Com que fins al moment aquest espai es considera terreny comunal, el codi de l’administració fixa que si es vol cedir a un privat, s’hauria de convocar un concurs públic. Per no haver de fer aquest pas, la solució que s’ha trobat és la fórmula de la cessió temporal de l’espai públic. Amb dos condicionants: les obres que s’hi facin no posen ser permanents i la cessió és a precari, és a dir, que en el moment que el comú digui que s’ha de desmuntar, la societat ho haurà de fer sense dret a rebre una indemnització.



D’altra banda, el conveni també preveu la cessió gratuïta del vestíbul del Funicamp perquè la societat hi faci millores en l’acollida dels esquiadors. Com a contrapartida, Saetde invertirà per ampliar la capacitat del giny un 20%. Això es traduirà amb la compra d’una desena de cabines. A més, s’ha acordat que el comú passarà a rebre 4 euros per passatger en comptes dels 3,37 actuals. Segons Torres aquest canvi farà que els ingressos s’incrementin de 150.000 euros la temporada que ve.

Crítiques

El document, però, no va convèncer la minoria. Qui es va mostrar més bel·ligerant va ser el conseller del PS, Joan Sans, que ja en la primera intervenció va batejar l’acord com «un acudit de mal gust». De fet, Sans i Pere Marsenyach van votar en contra del conveni, «a contracor», pels nombrosos «dubtes i neguits» que els genera el document. D’entrada van deixar clar que «no volem anar en contra de Saetde ni del comú», però la manca d’un informe jurídic i tècnic que el sustenti els fa desconfiar. «Si jurídicament no ho podem explicar, no el podem votar. Volem sortir d’aquí tranquils», va afirmar Marsenyach. A més, van ser molt crítics amb el fet de no haver pogut participar de les negociacions, «malgrat el compromís adquirit el 2016». Sans va defensar que l’única sortida per complir amb l’acord d’intencions és «treballar un nou acord que tingui validesa, on estiguem els tres grups presents i es treballi conjuntament perquè el resultat final sigui en benefici de la parròquia i de la societat».



De la seva banda, els consellers liberals es van abstenir. «No ens oposem perquè volem que s’avanci, però l’acord deixa molt a desitjar», va assegurar Maribel Lafoz. En aquest sentit va deixar clar que «si bé el fons pot ser d’interès per la parròquia, les formes són bastant deficients». Els liberals consideren que el text deixa lloc a massa interpretacions i per tant Lafoz va argumentar que «no volem que el que la majoria ens presenta com un súper acord, s’acabi convertint en un futur conflicte amb Saetde».



Igualment va mostrar-se preocupada perquè el conveni es podria renovar. El cònsol, però,va deixar clar que «la voluntat no és prorrogar-lo perquè abans de cinc anys volem tenir tancat l’acord d’intencions perquè la situació ens perjudica a tots plegats». En aquest sentit Torres no va descartar que es pugui convocar un concurs públic per allargar la concessió a Saetde. La qüestió s’està negociant amb la societat que per ara «no ha donat un no rotund».