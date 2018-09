El Govern nega les presumptes negligències al centre de menors

El Govern va negar ahir les presumptes negligències que haurien tingut lloc al Centre d’Acolliment d’Infants i Joves (CAI) la Gavernera i de les quals els acusa la família d’una menor de 17 anys tutelada per l’Executiu. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va defensar l’actuació del personal del centre en el tractament d’una menor que ha ingerit pastilles tranquil·litzants en diverses ocasions i va recordar que la Batllia ja va arxivar una denúncia relacionada amb aquest cas en el passat i que «només la justícia ha de determinar si hi ha hagut o no responsabilitats penals», encara que va assegurar que des del ministeri se senten «tranquils amb el procediment seguit». La situació de la jove va saltar a la llum després que transcendís el seu ingrés hospitalari per una presumpta sobredosi de pastilles i que els pares fessin públiques una sèrie de denúncies i querelles contra la Gavernera per, suposadament, permetre la ingesta de les píndoles al centre, així com maltractaments.

Farmaciola amb pany

«De tots els capítols d’ingesta de pastilles, només en una ocasió les va aconseguir a la Gavernera», va aclarir el ministre, que va lamentar les informacions aparegudes en diversos mitjans durant aquesta setmana no fossin acurades. Espot va recordar que la Gavernera «no és ni un centre penitenciari de menors, ni un centre de tractament d’addiccions, ha de ser el més semblant possible a un domicili» i tot i això després d’aquest capítol es va reforçar i modificar el protocol de distribució de medicaments al centre. L’última ingesta de pastilles va tenir lloc al CAI però amb píndoles que hauria aconseguit durant el temps autoritzat d’estància al domicili dels pares. El centre sotmetia a la menor a un control per evitar aquests episodis. Uns registres que s’haurien relaxat els últims mesos perquè des del març no hi havia hagut cap capítol d’ingesta i perquè la revisió escrupolosa a la que se la sotmetia posava en conflicte «el seu dret a la intimitat amb la seva integritat física», segons va recordar el ministre.



En relació a aquest darrer cas, la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll va assenyalar que l’ingrés hospitalari de la noia no va ser conseqüència de la ingesta de pastilles, «sinó del seu desequilibri emocional que requeria una estabilització».

Denúncies i querelles

D’altra banda, Espot va rebatre que les denúncies prèvies davant de la Policia no haguessin tingut cap efecte, segons la versió de la família i del seu lletrat, i va explicar el curs seguit. «El 23 de febrer els pares van denunciar davant de la Policia una negligència del CAI per ingesta medicamentosa per la qual la Batllia va obrir diligències i el batlle va decidir arxivar-la en creure que els protocols s’havien aplicat bé», per tant, la querella presentada per aquest mateix motiu, segons Espot, acabarà en aquest mateix expedient tancat que ja té lajustícia. En el cas de la segona denúncia interposada el mes de maig per un suposat maltractament i una omissió d’atenció mèdica, Espot va explicar que segueix en curs i que el batlle té les diligències obertes, «per tant, no és cert que no s’hagi fet res».



La coordinadora del CAI, Núria Carrascosa, va explicar que la suposada empenta de la qual se’ls acusa hauria tingut lloc quan la noia volia escapar del centre i un educador es va interposar en el seu camí. Aleshores ella li hauria torçat el canell i aquest l’hauria empès provocant que la jove caigués a terra, de cul i sense més conseqüències, ja que es va aixecar i retirar sola. En el cas d’omissió d’atenció mèdica, Carrascosa va dir que la noia no va verbalitzar trobar-se malament i el personal no va detectar res anòmal. Després que la noia va anar al metge, se li va subministrar la medicació receptada.

Ràtio de personal satisfactòria

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i la coordinadora del CAI, Núria Carrascosa, van explicar que actualment hi ha 36 educadors i monitors al centre que es fan càrrec de 27 infants i joves, una ràtio que segons va explicar Espot és bona i semblant a la dels països de l’entorn. Carrascosa també va explicar que els educadors són «graduats universitaris en Educació Social» mentre que els monitors tenen titulacions diferents, «la majoria d’elles universitàries i només en el cas del personal que porta més anys al centre pot ser que només tinguin batxillerat», però va recordar que en aquest darrer cas acumulen molts anys d’experiència.

Respecte de les veus que han associat la dimissió del càrrec de la directora del centre fins divendres, Iolanda Solà, amb els problemes dels últims dies, Espot va explicar que feia anys que Solà els havia manifestat la seva intenció de deixar la direcció. Actualment és Carrascosa qui ha assumit les funcions de Solà, «com ja havia fet durant les vacances i altres absències de l’anterior directora», segons va explicar el ministre.