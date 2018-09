Hornby trenca el treball de la sub-21 a Escòcia

La selecció sub-21 no va poder obtenir un resultat positiu com havia aconseguit a la primera volta davant Escòcia, amb la qual havia empatat. Aquest cop a Edimburg va perdre per 3-0, amb un hat-trick obra d’Hornby.

Els andorrans van tenir el partit controlat, sense passar angunies al primer temps. «Hem fet una gran primera part, hem arribat a l’àrea contrària», indicava el seleccionador, Justo Ruiz, valorant que «ens ha faltat una mica de confiança i qualitat per poder finalitzar-les». Però just abans del descans a la sortida d’un còrner Àlex Martínez cometia penal sobre Porteous. Hornby s’encarregava de transformar-lo. Aquest gol va fer mal i «ha decantat el partit». A la represa «hem baixat el ritme a mitjans de la segona part i tot i que continuàvem en la mateixa línia ens hem anat una mica més cap a munt», provocant que en un contraatac al minut 69 arribés el segon gol. Gilmour centrava per banda dreta i Hornby rematava de cap per superar a Iker. Al 83 en una ràpida transició la centrada de Cadden la ramatava estirant-se Hornby per completar el seu hat-trick particular. Ruiz considera que el 3-0 «és un resultat immerescut» i que pels escocesos és «massa premi pel que ha passat al camp». Finalitza amb «molt bones sensacions» i «content per l’actitud dels jugadors».